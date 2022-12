Gisela Valcárcel es considerada la ‘Reina de la televisión peruana’ debido a su larga trayectoria frente a las cámaras y los medios de comunicación. La popular ‘Señito’ tiene una gran cantidad de fanáticos que sigue sus polémicas, pero no mucho se conoce sobre su vida privada.

A través de sus redes sociales y durante sus programas en América TV, Gisela Valcárcel parece ser alta, pero lo certero es que la productora de “El gran show” utiliza prendas que la estilizan para simular un tamaño diferente al que realmente posee.

¿Cuál es la estatura de Gisela Valcárcel?

Los detalles en la vida de Gisela Valcárcel no pasan desapercibidos por sus seguidores y por los portales de celebridades. El medio Bodysize publicó una serie de datos de la presentadora e indicó que mide 1,66 m de alto. Debido a que no posee una gran estatura, la popular ‘Señito’ utiliza altos tacones y vestidos que la ayudan a verse más alta durante sus programas televisivos.

No obstante, cuando debe ir a entrenar o a las reuniones con su equipo de trabajo, Gisela Valcárcel se muestra con zapatos bajos o zapatillas para evitar la incomodidad en el día a día.

"El gran show" es liderado por Gisela Valcárcel. Foto: @giselavalcarcel/Instagram

¿Cuál es la edad de Gisela Valcárcel y Magaly Medina?

Ambas son las figuras más sobresalientes del medio artístico peruano y, aunque exista cierta rivalidad entre ellas, existen coincidencias en sus vidas como, por ejemplo, la edad. Gisela Valcárcel y Magaly Medina poseen 59 años y tan solo se llevan por algunos meses de diferencia.

Magaly Medina y Gisela Valcárcel han logrado mantenerse vigentes en la TV peruana. Foto: composición/ Magaly Medina/ Instagram/ Gisela Valcárcel/ Instagram

El romance más polémico de Gisela Valcárcel

Una de las relaciones más sonadas durante varios años fue la de Gisela Valcárcel y Roberto Martínez. Ambos conformaron una de las parejas más controversiales y queridas de la farándula. Se casaron el 10 de junio de 1995 y su celebración fue catalogada la ‘boda del año’.

Años después, se descubrió que Roberto Martínez se veía a escondidas con Viviana Rivasplata, una modelo de antaño que empezó a ocupar portadas en los medios de comunicación.

Gisela Valcárcel y Roberto Martínez estuvieron casados. Foto: composición LR/La República

¿Gisela Valcárcel no volverá a la TV tras final de “EGS”?

En la gala final del programa “El gran show”, la ‘Señito’ se sinceró sobre su futuro en la pantalla chica y su labor como presentadora. Justo antes de presentar al finalista del reality de baile, la madre de Ethel Pozo manifestó sus planes.

“Con esto termino en mi posición. Nunca sé si voy a volver y por eso me emociono tanto, nunca sé si me van a dar pase. No me pregunten qué planes tengo para el próximo año porque aún no los tengo”, refirió Gisela.