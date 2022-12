Alianza Lima: la vez que ‘Mayimbú’ se puso a llorar por el descenso blanquiazul

Pese a que ya no figura en la televisión peruana como hace algunos años, la gente aún recuerda al peculiar ‘Mayimbú’. José Luis Mendoza Páucar es uno de los personajes públicos que más suele hacer reír al público con sus ocurrencias o su sola presencia. En esa línea, uno de sus momentos más recordados fue nada más y nada menos que su reacción ante el descenso de Alianza Lima.

A ‘Mayimbú’ se le ha visto llorar en muchas ocasiones por diferentes motivos, pero la vez que lo hizo por el equipo de sus amores, quedó registrado como una escena muy anecdótica por las palabras que dijo y sus gestos. En su momento, este episodio dio origen a muchos memes y, gracias a que finalmente se revirtió la situación de Alianza, ahora es más fácil para los hinchas tomar el clip con humor.

'Mayimbú' siempre dio a conocer que era hincha acérrimo de Alianza Lima. Foto: Facebook

¿Cómo vivió ‘Mayimbú’ el descenso de Alianza Lima?

El video de ‘Mayimbú’ llorando por Alianza Lima fue grabado por un amigo suyo mientras iban en carro. El cómico ambulante tuvo que vivir el partido decisivo de los blanquiazules a través de la señal de RPP, por lo que no podía mirar qué estaba sucediendo con exactitud. Este factor fue justamente uno de los que motivó una de las reacciones más graciosas de este personaje.

Aquel 28 de noviembre de 2020, se jugaban a la par con el Sport Huancayo vs. Alianza Lima, el Atlético Grau vs. Alianza Universidad y el Carlos Stein vs. UTC. Todos estos partidos eran claves para definir el descenso de la Liga 1, por lo que en la transmisión radial se informaban los incidentes de esos otros encuentros. Un grito de gol ‘ilusionó’ al pobre ‘Mayimbú’, pero resultó ser un tanto piurano.

‘Mayimbú’ y su camiseta naranja

El otro instante destacado del video fue cuando su compañero le dice que “comparta su dolor” con el público. Ante esto, Mendoza Páucar colocó su mano en el pecho y, entre lágrimas, manifestó que ama a su camiseta blanquiazul. Sin embargo, resultó gracioso el hecho de que el polo que vestía no era de Alianza Lima, sino uno naranja de José Gálvez. “No, pues, este es de mi viejo, yo soy blanquiazul hasta la muerte”, respondió.

Vale recordar que Alianza Lima perdió la categoría en cancha tras caer ante Sport Huancayo por 2-0. El empate 1-1 entre Carlos Stein y UTC los condenó temporalmente al descenso, hasta que por una resolución del TAS se le restó dos puntos al conjunto de Lambayeque. Con este cambio, el elenco íntimo (26) los superó por una unidad y se salvó gracias a tener mejor diferencia de goles que Atlético Grau.