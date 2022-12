La ‘Chama’ defiende a Said Palao por ampay con modelo: “Fue algo de ese momento y listo”

Los amigos de Said Palao salieron al frente para defenderlo ante el ampay que emitió Magaly Medina. Alexandra Méndez y Fabio Agostini no dudaron en conversar con los medios para dar a conocer su versión. Sin embargo, hasta ahora no se sabe qué opina Alejandra Baigorria de su pareja.

“No están en nada. Fue algo de ese momento y listo. Él se fue a dormir y listo. En ese momento, nada y luego ya se separaron y nos fuimos. Ella se fue con otra gente y nosotros nos fuimos juntos. Said estaba loquito ese día, medio borracho”, fueron las palabras de la popular ‘Chama’.