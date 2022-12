Mayra Goñi acusa a Magaly de afectar su salud mental: “Ayudó a que mi depresión creciera”

Los comentarios de Magaly Medina continúan generando revuelo entre las celebridades del espectáculo nacional. Esta vez le tocó a Mayra Goñi, quien expresó su incomodidad en redes sociales tras las críticas que la ‘Urraca’ hizo en su contra hace mucho tiempo.

El programa de Magaly Medina encabeza la lista de medios que comentan sobre el espectáculo. Sus opiniones son compartidas con sus seguidores y televidentes que esperan con ansias sus emisiones nocturnas. Sin embargo, hay otra parte de la población que la rechaza y no toleran las menciones en su espacio televisivo.

¿Qué dijo Mayra Goñi sobre Magaly Medina?

Mediante una transmisión en vivo por Tiktok, Mayra Goñi relató cómo fueron sus primeros días en Estados Unidos e indicó que tuvo duros momentos en su llegada, pero aprendió a hacerle frente a los problemas.

“Magaly está envidiosa. A mí me resbala, me basta con la gente que me conoce. De alguna manera rating le daré porque habla de mí. Antes me afectaba un poco más, me ponía a llorar, me desesperaba porque no estaba acostumbrada a ese tipo de ataques”, dijo la influencer al iniciar.

“Una de estas personas que ayudó a que mi depresión creciera es esta persona (Magaly) que hablaba mal de mí y pues en algún momento todo se me juntó. He aprendido que todo me resbale y no tomarme las cosas tan personales”, agregó.

Mayra Goñi espera pronto regresar a Perú para reencontrarse con su familia. Foto: Mayra Goñi/Instagram.

Magaly Medina arremete contra Mayra Goñi

Tras las declaraciones de la modelo, Magaly Medina se tomó algunos minutos de su programa para expresar su opinión y asegurar que sus críticas no son parte de un tema personal, sino más bien, profesional. Finalmente, aseguró que la modelo era una “chica con suerte, suerte como cancha”.