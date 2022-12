Gisela tras ‘arruinar’ chocolatada infantil: “Si los Papás Noel se enojaron conmigo, ¿qué hago?”

Se viralizó el discurso de Gisela Valcárcel en una chocolatada para los niños de San Juan de Lurigancho. Debido a la polémica que se generó, la conductora se pronunció en redes sociales carcajeándose por lo dicho sobre Papá Noel.

“A mí me gusta Papá Noel, pero ¿ustedes saben cuál es la verdad, no? En realidad, yo celebro la Navidad porque es el cumpleaños de Cristo, de Jesús. Ahora, si los Papás Noel se han enojado conmigo, ¿qué hago? No sé qué hago con los Papás Noel”, indicó la figura de “El gran show” en medio de risas. VIDEO: @giselavalcarcel/Instagram