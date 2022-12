Carlos Galdós: “Corro el riesgo de pasar como un payaso”

Carlos Galdós anunció su primer taller de crecimiento personal, ‘La vida es hoy’. “Aprendí a conectar con mi amor propio y mi confianza y, sobre todo, aprendí a tomar decisiones sabiendo que la vida es aquí y ahora”, cuenta sobre el encuentro que tendrá este sábado 17 de diciembre a las 9 a.m. en el Auditorio del Colegio Médico del Perú (entradas en Teleticket).

— ¿Cómo ves la vida hoy?

— La veo en tiempo presente, antes lo hacía mucho en el futuro. Yo he logrado entender que es en el presente donde puedo construir todo y ello desde mis acciones, de mi responsabilidad, de saber en dónde estoy parado. De eso va el taller fundamentalmente. Hace tiempo que yo venía metido en esto porque a mí me han pasado cosas que me han movido. Quiero que la gente que asista sepa, primero, a dónde ir, eso es lo más importante. Porque quien no sabe a dónde ir, no va a ningún lado y no es fácil saber a dónde ir. Por eso hago con mucho cuidado este taller. Trata de descubrir con mucha empatía, con seriedad, validando todo lo que sientas, incluso, el miedo, que sepan a dónde ir, la meta inmediata, qué quisieran lograr. El taller lo hago, además, acompañado de profesionales. No es que yo me paro y hablo. Me he preparado mucho para esto, de hecho el último taller que llevé fue con Eckhart Tolle, el de El poder del ahora.

— ¿Te costó aprender a tomar decisiones?

— Sí. Y no hay que tener miedo a las decisiones porque además, como siempre, tienen solo dos caminos: que salgan o que no salgan. Si sale, quiere decir que era la acertada y, si no sale, ya sabes que esa no era la que tenías que tomar. Ya sabes qué no tomar en las siguientes decisiones. Esa cultura del éxito a la primera no existe en ninguna parte del mundo, no existe en la de nadie. Hay que alentar a tomar decisiones pero, nuevamente, aún con miedo.

Carlos Galdós se casará con María Del Carmen Cornejo, su novia desde hace 3 años. Foto: Instagram/María Del Carmen Cornejo

— Con este anuncio del primer taller, estás corriendo el riesgo de ser juzgado. En Tiktok ya lo hacen.

— Sí, me corro el riesgo de ser juzgado, pero esa opinión viene, desde la mirada, de cómo interpreta la vida la persona que lo hace. No tiene que ver conmigo. Eso es algo que yo también he entendido. A mí lo que me avala es la gente que va a ir y que va a obtener lo que estoy planteando en el taller. Ya lo logré una vez con los talleres de abrazoterapia y ahora lo voy a volver a lograr. Para eso me vengo preparando mucho y lo hago de manera responsable y no digo ni muy responsable ni súper. Simplemente responsable y la responsabilidad es una. Y entiendo y corro el riesgo de pasar como loco, el iluminado, el payaso, tantas cosas que pueden creer que la verdad pasa por ellos. No me voy a detener por lo que digan o no digan.

— ¿Cómo definirías tu 2022?