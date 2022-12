Antonio Pavón y Joi Sánchez: ¿cuántos años están juntos y por qué aún no se casan?

Antonio Pavón sorprendió a sus seguidores al hacer pública su relación sentimental con Joi Sánchez. El español y la peruana se han mostrado como una de las parejas más sólidas de la farándula local, pero aún no se han jurado amor eterno ante un altar, pese a que la joven ya ha recibido dos propuestas de matrimonio por parte del torero.

Joi Sánchez y Antonio Pavón han logrado superar diversos cuestionamientos sobre su relación. Además, la trujillana ha demostrado tener una buena relación con la familia del español, con Sheyla Rojas y con Antoñito, quien es hijo de Antonio Pavón y la ex chica reality.

¿Cuántos años llevan juntos Antonio Pavón y Joi Sánchez?

El romance no tiene fecha exacta de inicio, ya que la pareja no ha hablado de ello. El español y la peruana se habrían conocido en 2015, pero el torero tuvo que viajar a su país y desde entonces no se supo más de él. Tres años después, Antonio Pavón compartió una fotografía para celebrar el cumpleaños de Joi Sánchez . Desde entonces, no se han distanciado y cada vez se ven más unidos.

Antonio Pavón propone matrimonio a su pareja. | Foto: Captura Instagram

La trujillana y el fuengiroleño cada día comparten con sus seguidores en las redes sociales sus actividades con el pequeño Antoñito y sus viajes. En uno de esos paseos, en 2020, Antonio Pavón sorprendió a Joi Sánchez con una romántica pedida de mano.

¿Por qué aún no se casa Antonio Pavón con Joi Sánchez?

Tras más de cuatro años de relación y dos pedidas de mano, Antonio Pavón señaló que si bien es cierto en 2020 le propuso matrimonio a Joi Sánchez, pero al año siguiente le entregó un segundo anillo frente a los padres de la peruana.

“Antonio, ya le has pedido dos veces la mano a Joi, le has entregado dos anillos, ¿se viene el tercero?” , preguntó Janet Barboza al ex chico reality en el programa “América hoy”.

De inmediato, el español contestó por qué no se ha dado aún su unión con la trujillana, ya que ambos cuentan con planes.