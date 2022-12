Gino Pesaressi esperaba que Santiago Suárez gane la copa de “EGS”: “Se la quité de las manos”

Este 10 de diciembre, “El gran show” presentó su última gala y denominó a Gino Pesaressi como ganador del reality de baile. Figuras como Santiago Suárez, Milena Zárate y Facundo González fueron desplazados por el ex chico reality; sin embargo, él considera que no se la merecía.

Durante su visita a “América hoy”, Gino Pesaressi expresó que quien debió llevarse la copa del programa era Santiago Suárez y explicó por qué: “Yo creo que esa copa era de Santiago y de alguna manera no es nada justo que haya entrado en esa etapa de la competencia. Siento que, de alguna manera, le quité de las manos, una cosa que él se esforzó tanto y me gustaría tener una oportunidad de revancha porque creo que Santiago es un gran exponente. Me sirvió mucho verlos bailar antes”. VIDEO: América TV.