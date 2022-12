Susan Ochoa se da una segunda oportunidad con el padre de sus hijos: “Aún nos queremos”

Susan Ochoa cierra el año de la mejor manera: con trabajo y con nueva música. Hace una semana, la cantante chiclayana estrenó el videoclip de “Rabia”, una balada que habla del desamor en la piel de la mujer de hoy, de esa mujer que se da su lugar, que no le ruega a un hombre y que no perdona una infidelidad.

En la grabación, donde aparece el bailarín Italo Valcárcel y que ya se encuentra en el canal de YouTube de Susan Ochoa, se ve a una mujer que pasa por problemas de amor, pero que no llora; por el contrario, es una mujer que baila, que no se olvida que tiene una vida y que debe vivirla.

“Lo que hemos querido es que se sienta todo lo que dice la letra, pues que una mujer puede tener decepciones y dolores amorosos, pero una puede bailar encima del problema y puede sacar adelante su vida”, dice la conductora de “Aquí todo se puede” para La República.

A diferencia de sus otros videoclips, en “Rabia” la cantante peruana sorprende con sus pasos de baile junto a Ítalo Valcárcel. “Esta canción era más rítmica, tiene un poquito de chacha, entonces pusimos unos pasitos para que sea más divertido”, sostiene Susan Ochoa.

Nueva faceta

―¿Cómo ha sido este año para ti?

—Este 2022 ha sido lleno de bendiciones, a pesar de que nadie lo pasó bien durante la pandemia, pero creo que he estado trabajando mucho, actuando bien y me han salido cosas nuevas, inesperadas. Me he lanzado a la piscina sin esperar nada a cambio, tratando de hacer simplemente las cosas bien y aprendiendo de la mejor manera, recibiendo propuestas que me han parecido buenas aceptarlas. Ahorita, por ejemplo, estoy en la conducción y estoy disfrutando esta faceta que tanto soñé y decía: “Ojalá en algún momento se dé la oportunidad”.

―¿La música pasó a segundo plano?

—No. Nunca la voy a dejar porque es lo que amo y me hace sentir viva. Va de la mano con algo que he deseado tanto y he venido rogándole a Dios que se cumpla y, bueno, estoy aprendiendo porque esto es reciente, pero creo que lo estoy haciendo bien. Estoy aprendiendo de mi productora (Alexandra Olaechea) que es una capa y disfrutando de este momento.

―¿Qué tal es trabajar con Ismael La Rosa?

—Bien. Ismael ya tiene experiencia, entonces me dan sus consejos. Yo los escucho, los recibo con mucho respeto, cariño. Porque ya tiene una trayectoria y yo siempre estoy escuchando a todas las personas que ya tienen un camino recorrido. Estoy recién con esto de la conducción, pero me encanta.

―¿Qué es lo que más te gusta del programa?

—Me encanta estar cerca del público y me parece muy bonito que este programa resalte el esfuerzo de los emprendedores. También queremos darles alegría. Porque por más que uno se esfuerce, a veces no llega a cumplir todos sus sueños porque es muy difícil. Entonces le ayudamos con todo lo que necesitan y quieren para que sigan adelante. Somos como una mano ayuda. Este programa me emociona mucho. Me encanta ver sonreír a la gente, ver a la gente feliz y sentir que siempre hay una persona que puede darte la mano. Estoy disfrutando cada momento.

―¿Utilizas alguna cábala para recibir el Año Nuevo?

—No. La verdad no creo en ninguna cábala. Además, no hay tiempo ni de ponerse (el calzón amarillo). Algunos salen con su maleta para viajar más, pero la verdad que con las justas alcanzo sentarme para la cena, pero sí damos una oración en mi casa agradeciendo, pues siempre Dios nos ha mantenido con salud, que es lo principal. Porque así haya dinero y no hay salud, es como no tener nada. Y también ‘chambita’, que no falte.

No quiere volver a enamorarse

―Para este 2023, ¿tienes ganas de volverte a enamorar?

—No, porque estamos dándonos otra oportunidad con el papá de mis niños (Edgar Ferrer), tratando de llevar las cosas mejor, por nosotros mismos, por mis niños, por la familia y porque aún nos queremos. También estamos con psicólogos para que nos saquen nuestras locuras, para ser personas normales (se ríe).

―¿El regreso ya es oficial?

—Estamos todavía tratando, estamos con psicólogos tratando de sobrellevar, tratando de mantener el respeto y el espacio de cada uno.

―¿Se te hace fácil trabajar con tu pareja?

—Sí, nunca he dejado de trabajar con él. Además, nosotros lo vemos con un solo fin: nuestros hijos.

Concierto de despedida

Susan Ochoa estrenará su nueva canción “Rabia” en su último show del año, que se realizará este sábado 10 de diciembre en la Estación de Barranco, a partir de las 10.30 p. m. Las entradas para el último show están a la venta vía whatsapp: 991 654 244.

“Tengo emociones encontradas porque este será mi último show del año, con este show me despido del 2022 y será una noche inolvidable, con muchas sorpresas, y lo más bonito es que estaré acompañada de mi querido Marco Romero, con quien acabo de realizar un feat”, asegura la cantante de Pátapo.