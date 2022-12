Magaly y Alfredo cumplen 6 años de esposos: cómo se conocieron y por qué rompieron antes de casarse

El romance de Magaly Medina y Alfredo Zambrano es uno de los más envidiados y comentados por las figuras de la farándula peruana. Hasta ahora, y pese a las especulaciones, nadie ha logrado grabarle un ampay al notario, pero él y la conductora sí han afrontado problemas que los llevaron a una ruptura.

Ahora, Magaly Medina y Alfredo Zambrano cumplen seis años de feliz matrimonio, así que en esta nota te recordamos cómo se conocieron, cómo fue su boda y por qué pelearon antes de contraer nupcias.

¿Cómo conoció Magaly Medina a Alfredo Zambrano?

Sucedió en el año 2008, cuando Magaly Medina y Ney Guerrero salieron de prisión tras cumplir su condena por difamar a Paolo Guerrero. El productor se ofreció a invitarla a almorzar y ella aceptó, sin pensar que ahí conocería al amor de su vida.

“Yo lo conocí en un restaurante. Cuando salí de la cárcel y regresé, mi productor me invitó a comer lo que yo quisiera. Entonces vamos al restaurante y cuando de pronto me dice: ‘en esa mesa hay un amigo que quiero que conozcas’… se acercó a la mesa muy galante y me dijo: ‘Hola, Magaly, yo le envié flores cuando salió de la cárcel’, pero yo había recibido 300 ramos de flores”, dijo riéndose.

Finalmente, la popular ‘Urraca’ reveló que, luego de dos años, él le robó un beso durante una cena, a la que la llevó con engaños.

Magaly Medina y Alfredo Zambrano se distanciaron antes de casarse

Como toda pareja, Magaly Medina y Alfredo Zambrano tuvieron algunas diferencias que los llevaron a distanciarse. Según la figura de ATV, esta separación no tuvo nada que ver con una tercera persona, sino a las actitudes que ambos presentaban durante la relación.

Ocho meses sin mantener comunicación y cada uno hizo su vida. Ahí fue cuando el notario inició un affaire con Giuliana Rengifo y, por su lado, Magaly Medina aseguraba que estaba soltera, pero no sola.

Giuliana Rengifo habla sobre Alfredo Zambrano y Magaly Medina. Foto: La República

La boda de Magaly Medina y Alfredo Zambrano

Tiempo después, ambos coincidieron en una discoteca en Asia y el amor surgió una vez más. Con los días, ambos enrumbaron a Hawai y ahí él le propuso matrimonio en una cena romántica, frente al mar y las luminosas velas.

El 9 de diciembre del 2016, Magaly Medina y Alfredo Zambrano llegaron al altar y se dieron el sí frente a sus más de 500 invitados. Según “Punto final”, el local que alquilaron para contraer nupcias estuvo valorizado en 14.000 dólares y cerca de 80 agentes privados custodiaban el ingreso del lugar.