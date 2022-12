Korina revela que no toleraba a Mario Hart antes de conocerlo: “Me caía súper mal”

Una de las parejas más sólidas de la farándula peruana la conforman Mario Hart y Korina Rivadeneira y, aunque su matrimonio fue duramente criticado por los medios, ambos han demostrado lo felices que están juntos y que esta unión les cambió la vida de forma positiva.

Sin embargo, en esta relación no todo fue color de rosa. Según la modelo, durante las grabaciones de “Esto es guerra”, ella interactuaba con el piloto, pero siempre evitaba conocerlo más a fondo. No le agradaba.

¿Qué reveló Korina Rivadeneira?

Durante una entrevista, Korina Rivadeneira recordó cómo conoció a Mario Hart, cuando ambos competían en “Esto es guerra”. La también influencer reveló que no tuvo buenos tratos con él, pero gracias a su insistencia, ella pudo darse la oportunidad de conocerlo.

“Fue al final del reality que conocí a Mario, porque lo conocía de vista. Cero, nada de clic”, dijo al inicio y continuó.

“Él me caía súper mal. Yo nunca hablaba con él, pero él comenzó a hablarme y me di cuenta de que era una persona súper tímida, por eso parecía serio y parco, era rarísimo. Lo empecé a conocer y me encantó”, indicó.

“Yo era muy mala con él. Me escribía y decía ‘cómo estás’. Yo le respondía ‘¿qué quieres?’. ’Conocerte’. ‘Ya, yo no necesito conocerte, gracias. Yo ya tengo mis amigos completos. Él siempre me respondía de forma tan educada que yo ya no podía ser tan antipática con él, y así fue como fluyó todo”, finalizó esbozando una sonrisa.

¿Cuántos años de diferencia tienen Korina Rivadeneira y Mario Hart?

Aunque ambos publiquen su día a día en redes sociales, sus seguidores aún desconocen varios datos de la pareja, como por ejemplo, sus edades. Actualmente, Mario Hart tiene 35 años y la actriz nació en 1991, por lo que ahora tiene 31 años. Ambos se llevan 4 años de diferencia.