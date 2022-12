¿Qué edad tiene Mike Bahía y cuántos años de diferencia le lleva a Greeicy?

Mike Bahía y Greeicy reprogramaron la fecha de su concierto debido a la crisis política que afronta el país. Ahora, los colombianos se presentarán este jueves 8 de diciembre en el Estadio Nacional, con la intención de hacer retumbar el recinto con sus mejores éxitos en la gira “Amates Tour 2022″.

Ambos forman parte de una de las parejas más sólidas del medio artístico y, pese a las especulaciones de infidelidad, están más unidos que nunca. Los fanáticos siguen sus actividades del día a día a través de redes sociales, pero no toda la información de esta dupla se encuentra ahí.

¿Cómo inició el romance entre Greeicy y Mike Bahía?

Mike Bahía relató que ambos se conocieron en una fiesta, cuando una amiga en común los presentó, y Greeicy confirmó esta información. Mediante una entrevista con el medio Fans en vivo, en el año 2019, la también actriz reveló que quedó fascinada con él.

“Casualmente, la chica con la que yo iba me lo presentó y no hablamos mucho, hubo una conversación de dos minutos, pero no sé, pasaron los días y este hombre se me quedó en la cabeza. Yo fui la que lo conquisté”, fueron las palabras de Greeicy.

“Entonces, mientras más me ignoraba, más me gustaba. Le escribí un ‘hola, ¿cómo estás?’ y después de dos días me dijo: ‘Hola, quién eres’. (...) Luego le dije: ‘soy Greeicy, la amiga de Lore’, y me respondió ‘ok’. Luego seguimos hablando y no sabía que él cantaba y yo era actriz. Empezó a fluir y se fue dando muy bonito”, acotó.

Mike Bahía y Greeicy se encuentra en Lima para brindar un concierto en el Estadio Nacional. Foto: composición LR/ difusión

¿Cuántos años se llevan Greeicy y Mike Bahía?

En esta misma entrevista, Greeicy contó que ella solo tenía 19 años cuando lo conoció y Mike Bahía ya tenía 24 años, por lo que ambos, aunque no parezca, se llevan 5 años de diferencia. El tiempo fue pasando y el amor entre ellos fue consolidándose. Ahora, él tiene 36 años y la modelo 31.

Mike Bahía le pidió matrimonio a Greeicy

En un concierto de Greeicy y Alejandro Sanz, Mike Bahía apareció con su flamante guitarra y, frente a todo el público, expresó algunas palabras de amor hacia su amada. Finalmente, le propuso matrimonio.