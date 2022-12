Lisandra Lizama se lanza como solista: “En Perú, los artistas se lanzan con un cover, en Cuba es diferente”

Lisandra Lizama se lanzó como solista meses después de haber sido parte de Las Chicas Doradas de Cuba. La modelo, actriz y cantante de 25 años se mostró agradecida con su esposo Mauricio Diez Canseco, quien le envió un ramo de flores para felicitarla por su nueva faceta.

La intérprete Lisandra Lizama, natural de Cuba, contó que le tomó unos tres meses preparar su lanzamiento como solista. “Llevamos un tiempo de mucho entrenamiento, mucha preparación y muchísimo sacrificio. Es la única manera de lograr los sueños. Hoy estoy cumpliendo un sueño enorme y creo que este país (Perú) es el mejor para abrirse un camino en el mundo de la salsa ”, manifestó la ‘Leona de la salsa’, como ella misma se bautizó.

Lisandra Lizama es de Cuba y tiene 25 años. Foto: Facebook | Lisandra Lizama

Debuta como compositora

A diferencia de otros artistas, Lisandra Lizama quiso iniciar su carrera como solista con un tema propio titulado “Desde que te fuiste”, cuyo videoclip fue grabado en Cuba y dirigido por el reconocido cineasta Alejandro Pérez. Es así que también se estrena como compositora.

“Este tema con el que empiezo es cubano. Este tema es mío. Primero, lo grabé en urbano y el arreglo en salsa lo hice en Perú, en el estudio de Carlos Rincón, de quien tengo varias composiciones. Dos de ellas ya están grabadas”, dijo Lisandra Lizama en la conferencia de prensa que ofreció el último martes 6 de diciembre en Barranco.

La esposa del dueño de la cadena Rústica aseguró que incursionará en varios géneros y ritmos, cubanos y latinos, acompañada de experimentados músicos peruanos, cubanos y venezolanos.

Por otro lado, Lizama descartó que “Desde que te fuiste” esté inspirado en su vida personal. Dijo que creó este tema de despecho y desamor porque es seguidora de mujeres que interpretan este tipo de canciones como Olga Tañón.

“Este tipo de temas siempre han sido mis preferidos. También porque considero que tengo un carácter fuerte y son los temas que más me gusta resaltar. Pero no fue por algo personal, tal vez fue por algo que vivió un familiar mío”, sostuvo la cantante de 25 años.

Mujer empoderada

En su debut como solista, Lisandra Lizama sorprendió a más de uno por su look elegante. “Este tipo de vestimenta refleja mi personalidad, que es ser una mujer fuerte, emprendedora, empoderada. Es el look que me gusta a mí y voy a llevar en toda mi carrera”, aseguró.

La artista cubana descartó que Mauricio Diez Canseco le haya prohibido utilizar prendas diminutas para su presentación ante la prensa local. “Para nada. Llevo más de 15 años como modelo y he hecho fotografías semidesnuda. Nadie me puede prohibir absolutamente nada. (Me visto así) porque a mí me encanta la elegancia ”, añadió Lizama, quien debutará como actriz en Perú en la segunda parte de la película “Al filo de la ley”.

Abierta a las colaboraciones

En la presentación oficial de su carrera musical en solitario, Lisandra estuvo acompañada de su orquesta. Indicó que está dispuesta a hacer colaboraciones con otras salseras nacionales, como Daniela Darcourt, Burnella Torpoco, Cielo Torres y Yahaira Plasencia. Además, contó que le gustaría incursionar en el género de la cumbia.

Asimismo, Lisandra Lizama reveló cómo nació el apelativo de la ‘Leona de la salsa’. “Lo que pasa es que mi esposo (Mauricio) me dice la ‘leoncita’ y se me fue quedando el tema de la leona, además suena a mujer fuerte”, recalcó la artista cubana, quien ofrecerá su primera presentación este jueves 8 de diciembre en Rústica de Costa Verde desde las 11.00 p. m. y luego en los demás restaurantes de la cadena.

Busca marcar la diferencia

Además de “Desde que te fuiste”, Lisandra Lizama asegura que más adelante lanzará temas inéditos porque quiere diferenciarse de otras salseras, que han hecho carrera con puros covers. Sin embargo no descartó realizar versiones de exitosos temas de Marc Anthony y Armando Manzanero.

“Quiero hacer muchas canciones inéditas. No quiero irme tanto por los covers, porque me gusta escribir y trabajar con compositores que podamos hacer buenas canciones. Me gusta mucho las canciones nuevas”, sostuvo.

Lisandra Lizama dijo que la escena musical en Perú y en Cuba es diferente porque en su país lo normal es que un artista inicie su carrera con un tema nuevo y no con un cover.

“En Perú los artistas lanzan su carrera con un cover, en Cuba es diferente. Cuando un artista se lanza, se lanza con un tema nuevo, con una canción escrita por él. Yo vine con ese pensamiento y fue lo que quise mostrar. Me gusta hacer cosas diferentes”, concluyó.