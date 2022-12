Magaly Medina es una de las figuras del mundo del espectáculo peruano y de la opinión pública que no necesita mayor presentación. La hoy conductora de “Magaly TV, la firme” cuenta con más de 30 años en la televisión y en todo este tiempo ha sido protagonista de numerosas polémicas, incluyendo algunas que involucran problemas legales y sentencias.

Uno de los incidentes más conocidos protagonizados por Magaly Medina es el llamado caso Prostivedettes. En esta ocasión, la conductora y su productor, Ney Guerrero, fueron denunciados por la bailarina Mónica Adaro. Ella fue acusada de ejercer la prostitución en un reportaje de “Magaly TV” en el 2000 y en este se difundieron imágenes de ella sosteniendo relaciones sexuales en un hotel.

Una captura del reportaje del caso Prostivedettes de enero del 2000. Foto: Frecuencia Latina

¿Por cuál delito denunció Mónica Adaro a Magaly Medina?

Mónica Adaro denunció a Magaly Medina por la invasión a su privacidad, dado que unas cámaras ocultas la grabaron a ella y a la también exvedette Martha Vásquez Chávez (Yesabella) manteniendo relaciones sexuales dentro de un recinto privado. De acuerdo con el programa, esto era a cambio de dinero, lo cual fue negado siempre por la bailarina.

No obstante, la acusación no fue por el lado del ejercicio de la prostitución. Cuando ambas se reencontraron en el set de Latina TV en 2014, Adaro le dijo a Magaly que nunca ha sido prostituta y estuvo mal informada porque, en ese entonces, había una lista de vedettes que iban a Las Cucardas a realizar shows.

Mónica Adaro es una exvedette y bailarina. Foto: lasmejoresfotosdevedettes

¿Por qué Mónica Adaro le ganó el juicio a Magaly Medina?

El Pleno del Tribunal Constitucional respaldó el derecho individual de Mónica Adaro a “la protección de su vida privada, al libre ejercicio de la personalidad moral sin invasión de ninguna clase, a impedir intrusiones y a la soledad o el aislamiento, para permitir el libre ejercicio de la personalidad moral que tiene el hombre al margen y antes de lo social”, según su nota de prensa de diciembre de 2015.

El argumento de que el reportaje de “Magaly TV” demostraba el ejercicio de prostitución clandestina fue desestimado por no ayudar ni ahondar en nada respecto al pedido de nulidad de las sentencias de Medina y Guerrero. Se determinó que la difusión televisiva de las escenas sexuales íntimas no estaba justificada por una exigencia informativa. Ellos habían apelado a que se había violentado su derecho a la probanza.

De esta forma, el TC declaró no haber nulidad en la sentencia que condenaba a Magaly Medina y a Ney Guerrero por el delito contra la libertad-violación de la intimidad, en agravio de Mónica Adaro, a cuatro años de pena privativa de la libertad, suspendida condicionalmente por tres años, y al pago de S/ 50.000 soles de reparación civil.

Magaly Medina y Mónica Adaro se reencontraron luego de 14 años y revivieron el caso Prostivedettes. Foto: Frecuencia Latina

¿Qué dijo Magaly Medina sobre su sentencia?

En 2022, Magaly Medina recordó el caso Prostivedettes e hizo mea culpa sobre lo que sucedió. Ella admitió que, como periodista, quebró el derecho a la intimidad y que ellos no tenían por qué mostrar lo que sucedió en el interior del cuarto del hotel. No obstante, se mantuvo firme en que tanto Adaro como Yesabella ejercían la prostitución clandestina.

En ese sentido, manifestó que solamente perdió el juicio porque se le denunció por violación a la privacidad y no por difamación. “En el caso de las prostivedettes nosotros no teníamos por qué mostrar el interior de un cuarto de hotel para demostrar que la susodicha persona ejercía la prostitución clandestina. Por eso no nos denunció por difamación, porque ella perdía”, dijo Medina.