Hollywood se despide de Kirstie Alley

Como estrella de una generación fue recordada Kirstie Alley, ganadora de un Emmy y un Gloro de Oro por la serie ‘Cheers’ y famosa a nivel mundial con la saga de películas ‘Mira quién habla’ quien falleció tras dar batalla a un cáncer que le diagnosticaron este año. Su coprotagonista, John Travolta, utilizó las redes sociales para despedirse de la actriz. “Kirstie fue una de las relaciones más especiales que he tenido. Te amo, Kirstie. Sé que nos volveremos a ver”, escribió Travolta en su cuenta de Instagram.

El comunicado de su deceso fue difundido por sus dos hijos, William True(30) y Lillie Parker(28), quienes fueron adoptados desde niños. “A todos nuestros amigos, a lo largo y ancho del mundo: Nos entristece informar de que nuestra increíble, feroz y cariñosa madre ha fallecido tras una batalla contra el cáncer, descubierto recientemente. Estaba rodeada de su familia más cercana y luchó con gran fortaleza, dejándonos con certeza de su interminable alegría de vivir y las aventuras que le esperan. Tan emblemática como en la pantalla, fue incluso una mejor madre y abuela”.

La serie ‘Cheers’ estrenada en 1982 fue un fenómeno de audiencia y tuvo 11 temporadas. Alley ingresó en la sexta e interpretaba a Rebecca Howe, la egresada de una escuela de negocios que es contratada como gerente de Cheers, el bar más famoso de la televisión estadounidense.

En la cinta: “Mira quien habla’. Foto: difusión

“Me puse un viejo episodio de ‘Cheers’ en el que Tom Berenger le propone matrimonio a Kirstie, y ella no para de decirle que no aunque quiere desesperadamente decir que sí. Kirstie estuvo realmente brillante en aquel capítulo. Su habilidad para interpretar a una mujer al borde de un ataque de nervios fue a la vez conmovedora e histéricamente divertida”, declaró el actor Ted Danson, quien interpretaba al antiguo dueño del bar. “Me hizo reír hace 30 años cuando rodamos esa escena, y hoy me ha hecho reír con la misma intensidad. Cuando bajé del avión me enteré de que Kirstie había muerto. Estoy profundamente triste, pero me siento agradecido por todas las veces que me hizo reír”.

PUEDES VER: Actrices Kirstie Alley y Bette Midler enfrascadas en polémica pelea

Entre las reacciones por su muerte, Jamie Lee Curtis escribió: “Fue un gran elemento en ‘Scream Queens’ y una hermosa mamá osa en su vida real. Estuvimos de acuerdo en muchas cosas y en otras no, pero teníamos un respeto mutuo y una gran conexión”.

Alley no pudo tener hijos biológicos y sufrió un aborto espontáneo. “Cuando el bebé se fue, realmente no lo superé. Ni mi cuerpo. Convencí a mi cuerpo de que todavía estaba embarazada, tenía leche saliendo de mis senos. Estaba en duelo. Me acababan de decir que era muy posible que nunca tuviera hijos”, contó en su libro.