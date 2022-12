Sharon Stone: “Ser activista contra el SIDA destruyó mi carrera”

“Me amenazaron repetidamente, me amenazaron la vida”, ha dicho Sharon Stone en una entrevista en la que abordó su activismo contra el SIDA, cuando reemplazó a su amiga Elizabeth Taylor en 1995 en el famoso evento anual de recaudación de fondos en el Festival de Cine de Cannes. “Tenía zapatos bastante grandes que llenar luego de Elizabeth Talyor en amfAR”, contó durante el Festival de Cine del Mar Rojo de Arabia Saudita.

La actriz agregó que su publicista le advirtió que si luchaba por la investigación del VIH sacrificaría su trabajo. “Ella me dijo: Si haces esto, destruirá tu carrera. En ese momento no se te permitía hablar sobre el SIDA. Dije: ‘Lo sé, pero lo voy a hacer, me vas a matar’”.

A pesar de ello, Stone decidió continuar y prometió acompañar la campaña hasta que se encontraran los medicamentos. “No tenía idea de la resistencia, la crueldad, el odio y la opresión que enfrentaríamos. Entonces, me puse un traje de materiales peligrosos y les pedí que me mostraran (el virus) bajo el microscopio. Pensé que realmente necesitaba ver esta cosa que está volviendo locos a todos”.

Sin embargo, reconoció que le costó dejar de recibir contratos como actriz.

“Me quedé durante 25 años hasta que tuvimos anuncios de remedios contra el SIDA en la televisión como si tuviéramos aspirinas. Destruyó mi carrera. No trabajé durante ocho años. Me dijeron que si volvía a hablar de condones se eliminarían los fondos. Me amenazaron de muerte en varias ocasiones y decidí que tenía que seguir adelante. Ahora 37 millones conviven con VIH y pueden hacerlo de manera saludable”.

Aunque la situación ha cambiado, la actriz recordó que 40 millones de personas murieron de SIDA antes de que se introdujeran los medicamentos antirretrovirales. Más allá de la información sobre la enfermedad, Stone habló también de los derechos humanos aún postergados en países como Arabia Saudita donde la homosexualidad y bisexualidad sigue siendo tabú.

“La actriz dijo que necesitaba ver el país por sí misma antes de emitir un juicio, incluso si otros a su alrededor cuestionaban el viaje”, comentó Deadline. “Todos decían: ‘¿No tienes miedo?’ Tengo miedo de no saber. Iré a ver qué es realmente y luego te lo diré. Lo que todos dicen no es necesariamente como es. Tienes que ver las cosas por ti mismo”.

Para Stone, ganadora del Globo de Oro y una nominación al Óscar por ‘Casino’, viajar a ese país era un tema pendiente. “Fui una niña de Pensilvania, crecí con los amish, que conducían hasta mi camino de entrada con su buggy. De ninguna manera iba a venir a Arabia Saudita. Esto es un gran problema para mí”, agregó la actriz de 64 años quien batalla contra un tumor fibroide tras haber recibido un tratamiento equivocado.

“Otro diagnóstico erróneo y otro procedimiento incorrecto. Y con doble epidural. Después de que me empeorase el dolor, decidí pedir una segunda opinión: Tengo un gran tumor fibroide que debe extirparse”, escribió en su cuenta de Instagram en la que tiene 3,5 millones de seguidores.