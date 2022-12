El romance de Yahaira Plasencia y Jair Mendoza sorprendió a toda la farándula peruana, sobre todo a Sergio George, quien no se esperaba otra polémica por parte de la salsera. Durante una conversación con “América hoy”, el productor tuvo una serie de comentarios que fueron punto de especulación para “Amor y fuego”.

Rodrigo González no se quedó atrás y dio su opinión sobre las expresiones de Sergio George: “Creo que está buscándole las cosquillas y está viendo las cosas más graves, porque es una manera de sacársela de encima, y no lo ha querido hacer cuando no le ha funcionado algo o cuando no ha dado el resultado esperado”. VIDEO: Willax TV.