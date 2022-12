Magaly Medina demandará a Richard Swing y le exigirá 6 millones de soles de reparación civil

En compañía de su abogado, la ‘Urraca’ dio a conocer en su programa que su primer denunciado será Richard Swing por la serie de declaraciones perniciosas que ha realizado sobre su persona. En ese sentido, solicitará 6 millones de soles de reparación civil. Esta se trataría de la primera denuncia que ejecuta Magaly en toda su trayectoria profesiona. “Yo resisto, pero ya abusan”, declaró en clara alusión al juicio perdido contra Lucho Cáceres.

“No le voy a permitir a gente que no tiene nada de calidad moral, que no merece ni el más mínimo respeto, voy a responder de esa manera”, aseguró. También recalcó que la denuncia que interpuso el actor, por la que la conductora deberá pagar 70.000 soles, se trata de un documento sin sustento. “Si otro me denuncia por las puras, también contrademandaré por daños y perjuicios”, sentenció.