Agua Marina: ¿sabías que José Quiroga mandó a fabricar su primer bajo igual al de Paul McCartney?

José Quiroga empezó desde muy pequeño en el mundo de la música, pero gracias a su hermano pudo integrar una agrupación en la que aprendió a tocar el bajo. Los años pasaron y el vocalista de Agua Marina fue perfeccionando su habilidad con el instrumento musical y mandó a fabricar uno igual al de Paul McCartney, integrante de The Beatles.

Las revistas que poseían sus primos relacionadas con The Beatles sirvieron de inspiración para José Quiroga, quien con la ayuda económica de su papá contactó a un carpintero para que fabrique un bajo parecido al del británico. Sin embargo, el intérprete de “Si tú dices quererme” se llevó una gran sorpresa.

¿José Quiroga y su instrumento musical parecido al de Paul McCartney?

El inicio de Pepe Quiroga en la música se dio desde que era un niño, ya que le gustaba cantar en casa e, incluso, en los colegios. Pero uno de sus hermanos ya era miembro de una banda de rock peruana y tras ello pasó a una orquesta de cumbia, en la que necesitaban a un bajista. Desde un comienzo se mostró un poco renuente porque su desenvolvimiento era mejor con la guitarra que con el bajo.

Pepe Quiroga tenía más conocimiento con la guitarra y no con el bajo. Foto: Agua Marina/Facebook

El gusto por la música fue más fuerte y el piurano terminó aceptando tocar el bajo cuando apenas era un adolescente. Sin embargo, le hacía falta tener su propio instrumento y tomó de modelo el de Paul McCartney.

“Mi primo coleccionaba todos los discos, álbumes de The Beatles. Por eso, nosotros (él y su hermano) admirábamos al bajista, ahí estaba Paul McCartney con un bajo, tipo violín. Mi primer bajo lo mandé hacer así (como el de The Beatles), aunque claro lo hicieron más grande. El carpintero no entendió la idea. Al menos tenía cuatro cuerdas gruesas y sonaba como un bajo” , expresó el cantante en el canal de YouTube de Carlos Orozco.

¿En qué agrupación empezó a tocar José Quiroga?

Luego de tener en su posesión el bajo, Pepe Quiroga realizó algunas presentaciones con una orquesta cumbiambera. Después de unos meses, el intérprete y su hermano pasaron a crear su propia agrupación.

José Quiroga empezó en la música con otra orquesta de cumbia. Foto: Agua Marina/Facebook

“Tras tener mi bajo, empecé a tocar y fue más emocionante para la agrupación Mario y sus Estrellas. Pero llegó un momento en el que las Fuerzas Armadas empiezan a crear sus bandas, empiezan a llevarse a los músicos de viento y el grupo se estaba desarmando. Entonces, dijimos que no nos podíamos quedar así (pasaron a formar Agua Marina)”, relató en entrevista con Carlos Orozco.