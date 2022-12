Melissa Paredes y Rodrigo Cuba decidieron quién pasará Navidad y Año Nuevo con su menor hija

Se acabaron las diferencias entre Melissa Paredes y Rodrigo Cuba por el bienestar de la pequeña Mía. Ambos continuaron con su vida amorosa y sus proyectos laborales, pero continúan pensando en la felicidad de su menor hija; por ello, acordaron cómo pasarán las próximas fiestas.

Melissa Paredes continúa dando lo mejor de sí en “El gran show” y, este sábado 3 de diciembre, la modelo tendrá como refuerzo a Brunella Torpoco, por lo que dio detalles de su participación en el reality y de su vida privada a GV Producciones.

¿Con quién pasará las fiestas la hija de Melissa Paredes y el ‘Gato’ Cuba?

En medio de esta conversación, Melissa Paredes indicó lo mucho que se viene esforzando en los ensayos de “El gran show” para llevarse la copa a su hogar: “Todos los días dejo a mi bebe en el cole y después a ensayar todo el día, para llegar a la final en excelente estado, sin sentencia”.

Además, comentó que ella y Rodrigo Cuba acordaron cómo se organizarán para que su menor hija pase las fiestas de fin de año al lado de ambos: “A mí me encanta recibir las fiestas en casa, y este año mi hija estará el 24 (de diciembre) con Rodrigo, y el 25, conmigo, y Año Nuevo también estaremos juntas, queremos irnos a la playa. ¿Y Anthony? Me imagino que también estará con nosotras”.

Rodrigo Cuba y Melissa Paredes dejan los problemas legales atrás y celebraron el cumpleaños de su hija. Foto: @MelissaParedes/Instagram

Melissa Paredes ni se incomoda con críticas de sus compañeros

Además, le consultaron sobre la última discusión que tuvo con Gino Pesaressi en vivo, momento en el que el modelo la tildó de favorita ante la producción de “El gran show”. Frente al comentario, ella respondió: “Creo que el apelativo de ‘favorito’ es un recurso que están usando los compañeros como estrategia, así, quieren presionar, pero, al final, esto no funciona. Yo no me siento favorita o engreída, yo estoy llegando a la semifinal con mi esfuerzo, y llegaré a la final trabajando mucho. Todos estamos ensayando mucho y aquí será como en el fútbol, goles que no haces, goles que te hacen”.