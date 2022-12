Gabriela Herrera revela que producción de Gisela la multó con S/ 56.000 por declarar a Willax

Las restricciones que la productora de Gisela Valcárcel propuso a los integrantes de “El gran show” en el contrato de integración ha causado gran sorpresa en la farándula. Luego de que destituyeran a Gabriela Herrera, se comentó mucho sobre la multa que le habrían puesto a la bailarina.

Gabriela Herrera ingresó a “El gran show” en una de las primeras galas y, pese a que era una de las integrantes favoritas del público, fue retirada del programa tras brindar una serie de declaraciones al programa “Amor y fuego”.

¿Cuál es la multa de Gabriela Herrera por hablar con Willax TV?

Durante una conversación con la producción de Magaly Medina, Gabriela Herrera relató el tipo de injusticia que se produce en América TV, ya que sus compañeros también dieron declaraciones a otros programas, pero estos no fueron sancionados como ella.

“No puedo hablar a ningún canal. Cada cosa que yo hago, me lo envían por WhatsApp y me tienen amarrada porque a mí me encantaría hablar y decir lo que pienso, pero no puedo porque yo ya tengo un problema”, dijo la artista al iniciar.

Finalmente, agregó que este no sería el único punto que incumplió con GV Producciones: “La multa es de S/ 56.000. No solo es el de declaración a otras personas, sino también hay otras cosas ahí que se han tocado, que estamos hablando con ellos sobre eso. Hay muchas cosas atrás que no saben”.

Gabriela Herrera tuvo la intención de ir a “Amor y fuego”

A través de redes sociales, Gabriela Herrera dejó entrever que iría a “Amor y fuego” para dar a conocer los pormenores del contrato firmado con Gisela Valcárcel y explicar por qué la sacaron de “El gran show” poco tiempo antes de la final. Sin embargo, esto no se consolidó.