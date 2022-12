La vez que Genaro Delgado Parker reveló cuánto le pagaba a César Hildebrandt

La presencia de César Hildebrandt en la televisión peruana todavía es recordada por varias generaciones que vieron su programa durante varios años antes de su polémica renuncia mientras entrevistaba al hijo de Genaro Delgado Parker. Tiempo después, se reveló un detalle de este vínculo televisivo.

¿Quién es César Hildebrandt?

Es un periodista peruano de larga trayectoria en los medios televisivos. El programa de César Hildebrandt se caracterizaba por increpar a sus invitados de una forma inteligente y sutil. Pasó por medios importantes como Caretas, “Enlace global”, Latina TV, RBC, entre otros.

César Hildebrandt nació en la ciudad de Lima. Foto: La República

¿Quién es Genaro Delgado?

Este personaje fue un visionario de los años 50 que trajo al Perú aparatos muy útiles como el celular, el servicio de cable. Asimismo, fue uno de los primeros productores televisivos, liderando el canal Panamericana TV. Genaro Delgado fue quien lanzó a Gisela Valcárcel, Martínez Morosini, Augusto Ferrando, entre otros al estrellato.

Genaro Delgado fue uno de los primeros productores televisivos en el Perú. Foto: captura de Twitter

La renuncia de César Hildebrandt en entrevista con el hijo de Genaro Delgado

Uno de los momentos de declive para César Hildebrandt fue un espacio en el que entrevistó al hijo de Genaro Delgado. En esta conversación, el periodista culpó al productor de censurarlo por dos días consecutivos, pero, desde Miami, Delgado se comunicó en vivo y aprovechó para desmentirlo, calificándolo de “paranoico” y “malagradecido”.

“Mi hijo ha sido demasiado cortés contigo (...) te estás portando mal con la empresa que te otorga trabajo. Yo considero que te estás pasando de la raya... Has tenido una falta de consideración con quienes te hemos contratado”, indicó el dueño de la empresa.

Genaro Delgado revela la fortuna que le pagó a César Hildebrandt

Actualmente, Genaro Delgado se encuentra discapacitado físicamente, pero sus recuerdos siguen intactos. Durante una entrevista con “Día D”, el empresario no dudó en referirse a César Hildebrandt y, con mucho enojo, lanzó una sorpresiva revelación.

“Yo no entendía cómo, un hombre al que le había pagado 20.000 dólares para que venga a trabajar conmigo. Es más, le había pagado todos los meses 20.000 dólares. Me renunciaba por qué decía que no le dejaba trabajar porque iba a poner una transmisión del Congreso. Le pagué para que trabaje, no para que j...”, fueron sus declaraciones al programa de ATV.