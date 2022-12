Cantante de “La bella luz” sobre Christian Cueva: “Le gusta cantar, pero que quede como futbolista nomás”

“La bella luz” cumplió 28 años de carrera artística y las celebraciones se dieron en medio de su crecida popularidad gracias a “Niña tonta” y “Sed de amor”, temas que justamente el futbolista Christian Cueva cantó con Alisson Yoana Tello Cervantes y Milagritos Díaz.

Alisson Tello, de 28 años, se mostró agradecida con Christian Cueva por ser el padrino musical de la orquesta de Monsefú y porque varios de sus temas vienen sonando en las radios y plataformas digitales. “La bella luz tiene 28 años de trayectoria musical y ya venía sonando. Pero el video con Cuevita nos ha levantado muchísimo más”, dijo la chiclayana para La República.

“La bella luz” está conformada por Allison Tello, Milagros Díaz, Junior López (animador), Davis Paredes y Diego González, bajo la dirección de Oscar Custodio.

―¿Crees que “La bella luz” está en su mejor momento?

―Este 2022 ha sido un año de crecimiento para nosotros. Gracias a Dios y al apoyo del público, estamos logrando subir cada vez más, peldaño por peldaño, subiendo de a poquito.

―¿Ahora cuál es el sueño de la orquesta?

―Como cualquier grupo, uno lo que quiere es ser reconocido tanto a nivel nacional como internacional.

―¿Hay alguna gira programada en el extranjero?

―Por ahora, no. Solamente estamos cantando dentro del Perú, pero esperamos que pronto podamos salir.

―¿A dónde te gustaría viajar con la orquesta?

―Sería bonito ir por todo Europa y recorrer todo el mundo. Nosotros no perdemos las esperanzas. Algún día llegará ese momento para “La bella luz”.

―¿Qué es lo que se viene para “La bella luz”?

―Se vienen nuevas producciones, nuevos videoclips. Ya estamos en eso y hay que esperar porque se vienen buenas cosas.

El furor Christian Cueva

―Cuando grabaste con Cueva el tema “Niña tonta”, ¿te imaginaste esta repercusión?

―La verdad, para nosotros ha sido toda una sorpresa. Ese día nosotros estuvimos trabajando y Cuevita de pronto apareció y fue un momento muy bonito, muy chévere para nosotros.

―¿Lograste más seguidores?

―Claro, nos ayudó a todos como orquesta, no solo a mí. Y lo más importante es que todos estamos creciendo, poco a poco.

―¿Le ves dotes de cantante a Cueva?

―Le gusta cantar a Cuevita, pero que quede como futbolista nomás (se ríe). Con Bolivia se metió un partidazo.

―¿Te gustaría grabar un tema profesional con él?

―Por supuesto, claro. ¡A quién no!

―¿Pero ya le han hecho la propuesta o todavía?

―No sé, quizá más adelante.

―¿Es entonado, al menos?

―Sí, un poquito.

―¿Qué concepto tienes de él como ser humano?

―Cuevita es una persona muy humilde, muy chévere, muy social con nosotros. De igual manera su esposa Pamelita (Lopez). Los dos son muy humildes. Son personas muy buenas.

Su ingreso a “La bella luz”

―¿Cómo fue tu ingreso a “La bella luz”?

―Yo tengo en “La bella luz” aproximadamente como 4 añitos. Yo ingresé por medio de un casting. Recuerdo que me llevó un amigo y quedé (seleccionada).

―¿Qué canción cantaste para tu audición?

―Me probaron con varias cancioncitas porque cuando entras a un casting en “La bella luz” hacen probarte con diferentes temas para ver el color de tu voz y ver qué temas pueden adecuarse a ti. Recuerdo que canté “Mix Chicas del Can” y canciones de otros grupos.

―Tu ingreso se dio poco, antes de la pandemia nomás...

―Así es. Lo de la pandemia fue un momento bastante difícil para todos los artistas, fue una caída brutal para nosotros porque todo se cerró. Fue bastante difícil, pero tuvimos que saber salir adelante a pesar de eso.

―¿Qué hiciste para mantenerte?

―Yo estuve un tiempo en la nada, pero después como varios compañeros salieron a la calle a cantar; yo también empecé a salir así, con mi parlante cantaba por las calles y así es que pude continuar, hasta que nuevamente se abrió el tema de los eventos y pudimos nuevamente trabajar como antes. Pero sí fue bastante duro, bastante difícil, pero gracias a Dios ya salimos de eso.

―¿A qué te dedicabas antes de entrar a “La bella luz”?

―Antes de entrar a “La bella luz” he trabajado en peñas. También he estado en otras orquestas que no son tan conocidas.