Brunella Horna revela que compró pasaje para Qatar, pero le impidieron viajar

Se han generado varios comentarios en torno a las figuras que viajaron a Qatar para disfrutar los partidos del Mundial. Sin embargo, Brunella Horna fue una de las que no pudo viajar y no por falta de dinero para el pasaje.

Este jueves 1 de diciembre, los conductores de “América hoy” comentaron sobre Nicola Porcella y su viaje al interior de Qatar. Brunella Horna no se quedó callada y afirmó: “Compré mi pasaje, pero no me dieron permiso”, refiriéndose a la producción del programa. VIDEO: América TV