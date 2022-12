Shakira: ¿quién es y a qué se dedica Gorka Ezkurdia, su supuesto novio?

La ruptura de Shakira y Gerard Piqué ha generado todo tipo de comentarios a nivel internacional y ha provocado que los protagonistas se encuentren en el ojo público. Sin embargo, a esta historia se le van sumando nuevos personajes como Clara Chía Martí y Gorka Ezkurdia, quien sería el nuevo romance la artista colombiana.

Existen muchas especulaciones sobre el amor en la vida de Shakira. Muchos medios aseguran que la intérprete de “Día de enero” no volverá a enamorarse nuevamente, luego de la traición de Gerard Piqué, pero otros aseguran que ya tiene una nueva ilusión y se trataría de Gorka Ezkurdia. En esta nota te contamos quién es y cuál es el oficio de este joven.

¿Quién es Gorka Ezkurdia?

Según sus redes sociales, Gorka Ezkurdia es un joven de 22 años que saltó rápidamente a la fama tras ser visto con Shakira en las playas de Cantabria.

¿A qué se dedica Gorka Ezkurdia?

La toma de fotografías es una de las pasiones de Gorka Ezkurdia, así como el surf, deporte en el que destaca como instructor profesional. Eso es puede visualizar en su cuenta de Instagram, en la que se define como un fotógrafo del océano.

Gorka Ezkurdia es un fotógrafo surfista de 22 años. Foto: @gorkaezkurdia/Instagram

Imágenes de Gorka Ezkurdia y Shakira en la playa

El medio “El gordo y la flaca” hizo públicas las imágenes de Shakira acompañada de Gorka Ezkurdia. Ambos viajaron a Cantabria y disfrutaron las olas. Si bien no mencionaron que ambos tuvieron actitudes cariñosas, los conductores destacaron que su vínculo es muy cercano.

“El jueves me llegó la información de que Shakira iba a hacer un viaje con sus hijos. A ella le gusta mucho practicar surf y me dijeron que era una escapada muy hermética. Cuando llegue a Cantabria, mi sorpresa fue que me encontré a este instructor de surf en la casa con Shakira”, dijo el periodista español Jordi Reyna.