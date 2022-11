Pamela Franco motiva a Christian Domínguez con los besos en “Maricucha”: “Yo lo aconsejo”

La fidelidad de Christian Domínguez a Pamela Franco está bien vigilada por los medios de comunicación y los televidentes, por lo que mucho se comenta sobre los besos que el cumbiambero interpreta en la serie “Maricucha”.

En noviembre, Christian Domínguez y Pamela Franco cumplieron tres años de relación y rompieron la supuesta maldición que acompaña al cantante hace mucho tiempo con sus exparejas, pero, quien es indiferente a estos comentarios es la bailarina. Ella aceptó declarar para “Amor y fuego” debido a las especulaciones.

¿Qué dijo Pamela Franco ante el trabajo de Christian Domínguez?

Este miércoles 30 de noviembre, “Amor y fuego” emitió un enlace de la conversación que se mantuvo con Pamela Franco. En esta entrevista, la líder de “Puro sentimiento” negó sentirse celosa por el trabajo de Christian Domínguez en “Maricucha” y, por el contrario, asegura que ella lo aconseja en las escenas pasionales.

“Todo pasa por algo. La verdad es que yo estoy súper feliz. ¿Qué te puedo decir? A pesar de que dejó de actuar bastante tiempo, estaba un poco ansioso. Yo lo veo muy bien”, fueron las primeras palabras de la artista.

“Lo he visto en otras series, también chapando y sé que esto no lo hace ahorita pues. Él ya sabe manejarlo. No ando con malos pensamientos sinceramente. Para mí ‘fresh’ de verdad, no significa nada. Es su trabajo. Lo veo así simplemente. Anda bien metido con sus guiones aquí en la casa y yo no ando con celos ni martirizándome. Es más, yo veo la novela, me encanta, me mato de risa. Hasta yo lo aconsejo”, finalizó.

Pamela sale ‘disparada’ en baile del gusano con Christian

La pareja fue invitada a una boda, en la que protagonizaron un vergonzoso incidente. Como es costumbre, Christian Domínguez hizo su popular baile del gusano y Pamela Franco no se quedó atrás. Sin embargo, la situación se descontroló y la modelo salió ‘disparada’ de la pista de baile.