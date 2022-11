¿Alondra García Miró podría estar en el Miss Perú? Esto dijo Jessica Newton sobre la ‘Ojiverde’

Las opciones de las candidatas para el Miss Perú son diversas y algunas se encuentran dentro de la farándula peruana. Este es el caso de Alondra García Miró, quien tiene una buena reputación frente a la líder del evento, Jessica Newton.

El reinado de Alessia Rovegno llegará a su fin tras el Miss Universo, concurso que reunirá a las mujeres más bellas de todo el planeta. Posteriormente, los organizadores buscarán a otra joven que ocupe el lugar de Miss Perú para el 2023, por lo que no se descarta la presencia de Alondra García Miró.

¿Qué dijo Jessica Newton sobre Alondra García Miró?

Durante una entrevista con “América hoy”, Jessica Newton opinó sobre la presencia de varias figuras televisivas como Luciana Fuster, Flavia Laos y Jossmery Toledo. Entre todas, resaltó su respuesta hacia Alondra García Miró.

“Me encanta. Es una mujer guapísima, creo que tiene un rostro bellísimo. Es una mujer que a lo largo del tiempo se reinventa constantemente y sí, es una de las mujeres que me gustaría tener en el concurso”, fueron las palabras de la organizadora del Miss Perú.

Luciana Fuster segura de ser Miss Perú 2023, afirma Newton

En esta línea, Jessica Newton también se refirió a Luciana Fuster, quien ha sido mencionada en reiteradas oportunidades como próxima candidata para llevar la corona de Alessia Rovegno el próximo año.

“Siempre conversamos con Luciana. Me parece guapísima y me encantaría verla sobre el escenario. Luciana se acercó a mí en el último Miss Perú y me dijo: ‘Yo soy la próxima’. Vamos a ver si tiene el valor de llevar la corona”, afirmó.