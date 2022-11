Yrma Guerrero y su faceta de empresaria: ¿a qué se dedica fuera de Corazón Serrano?

Cuando un contratiempo amenaza el ánimo de Yrma Guerrero Neira, ella se maquilla, viste atuendos seleccionados con rigor y se sumerge en paseos privados por las calles de Piura. La elegancia y los colores construyen su personalidad y atraviesan cada una de sus facetas: vocalista de Corazón Serrano, madre de Camila, Zoe y Salvador y cabeza de su propia boutique.

El primer escenario que le permitió explorar su gusto por la moda fue el musical: la intérprete de “La borrachita” acogió la tarea de elegir los vestuarios destinados a las integrantes de la orquesta de cumbia. Su liderazgo, según reveló Edwin, su hermano y productor, también se forjó entre luces y micrófonos: “Ella es la mamá del grupo”. “Sí, soy la persona que está ahí para ponerles el carácter”, corrobora para La República.

El mismo carácter —y también la llegada de la COVID-19— la ha empujado a vertir diseños, tela y una buena cuota de imaginación en la Boutique Yrma Guerrero, una empresa que camina gracias a los vestidos y zapatos de marca personal.

La familia Guerrero Neira lidera en el rubro musical. De izquierda a derecha: Edwin, Yrma y Leodan. Foto: Instagram

Los vestidos de las voces femeninas de Corazón Serrano

Yrma Guerrero consigue sin aprietos que Lesly Águila, Nickol Sinchi, Susana Alvarado, Ana Lucía Urbina y Kiara Lozano brillen por igual en la tribuna. Con vestidos y zapatos sacados de su cabeza, las voces femeninas exhiben una apariencia cautivante.

—¿Qué tan difícil es elegir un vestuario que convenza a todas las chicas?

—Menos mal que no tengo ese problema. ¡Gracias a Dios! Como yo soy quien lo diseña desde que empezamos con la agrupación... Siempre lo que les he dado les ha gustado. Si bien es cierto a veces no les queda, hay que corregir. Pero la que siempre está ayudándome y dando visto bueno es Susana. Después las chicas se acoplan. “Ay, Yrma, nos encantó. Repite ese modelo”. No es difícil.

—¿Y cómo los escoge?

—Yo me voy a Gamarra, busco mis telas, busco mis proveedores. Tengo mi muñeca, ahí voy poniendo qué quiero, qué no quiero; y de ahí ya le digo a la costurera “Quiero que me hagas este vestido”. Me lo pruebo yo. Si me queda, le digo que ya puede continuar con los demás vestuarios. (...) Ahora, por ejemplo, yo también hago los zapatos.

Las integrantes de Corazón Serrano lucen una vestido diseñado por Yrma Guerrero Neira. Foto: Facebook

Boutique Yrma Guerrero: ¿cómo surgió este negocio de moda?

“Me gusta, me desestresa, me encanta”, confiesa la artista. La responsabilidad de agregarle glamour al equipo se configuró en 2020 como una fuente de trabajo fuera de las melodías y grabaciones. ¿Cuál es el origen? Así lo detalla:

“Precisamente por esta aventura de que me gusta andar comprando las telas, mis amigas siempre me decían: ‘Yrma, haznos un vestido. Tengo un compromiso. (...) ¿Por qué no pones tu boutique?’. Y mi esposo también me decía: ‘A ti te gusta, ¿por qué no haces diseños?’. Y en pandemia empieza todo… Iban, me pedían virtual. Y de ahí, como mi esposo hizo un edificio, me dijo: ‘El primer piso te lo doy’”.

—¿Todos los modelos los crea usted?

—Sí, aunque también tengo ropa importada. Cuando he tenido la oportunidad de viajar, he traído.

—¿La mayor clientela está en Piura?

—Sí, porque mi boutique la tengo en el Country club. (...) Los clientes de afuera me dicen: “Es que no sabemos dónde está. Está muy lejos”.

—¿Cuáles son las proyecciones para la boutique?

—Ser más reconocida como boutique Yrma Guerrero. Me gustaría tener sucursales. ¿Y por qué no? Ser internacional.

—¿Entonces sería la boutique símbolo de Corazón Serrano, pero también de otras agrupaciones?

—Sí, claro. También estamos dispuestos a atender a otras agrupaciones. (...) Y hay bastantes grupos que ya me los piratean (los modelos) porque les gusta, pero mejor que vengan directamente: les hago otro modelito. (Risas)