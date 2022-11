Wendy Ramos: ¿quién es Ramón Mendoza, su segundo esposo, y cómo fue su historia de amor?

Wendy Ramos es una reconocida conferencista peruana. Aunque hoy en día brinda charlas en diferentes partes del mundo, en nuestro país también la recordamos por su icónico papel de Wendy de “Pataclaun”. Aunque su trayectoria artística es muy conocida en el medio, su vida personal es más reservada. Según reveló la misma clown, se casó dos veces, y Ramón Mendoza fue su segundo esposo.

A continuación, te contamos más detalles sobre su romance con Mendoza, con quien, según la misma actriz, a pesar de que se divorciaron, en la actualidad tienen una fuerte amistad.

¿Cómo fue el romance de Wendy Ramos y Ramón Mendoza?

La fundadora de Bolaroja se casó dos veces. La primera vez fue cuando tenía 24 años. Con su segunda pareja, se casó a los 32 años.

Según contó la recordada intérprete del programa cómico “Pataclaun”, cuando conoció Ramón Mendoza, la química fue instantánea, por lo que a los días se volvieron pareja y a los meses contrajeron matrimonio.

Wendy Ramos junto a Ramón Mendoza. Foto: Wendy Ramos/Blog

“A Ramón, que fue mi segundo matrimonio, lo conocí…; a los cinco días éramos enamorados; a los cinco meses nos casamos; y estuvimos casados cinco años”, reveló la conferencista a Perú 21.

Fin de su matrimonio

Cinco años duró el matrimonio de Wendy Ramos y el tatuador Ramón Mendoza. Sin embargo, según contó en su blog, nunca hubo rencillas y todo terminó en muy buenos términos, pues ambos aún se tenían un profundo cariño.

“Me casé con una persona a la que amaba tanto como para querer verla feliz siempre, conmigo o sin mí”, indicó Ramos.

Una de las razones de su ruptura fue que Mendoza buscaba un mejor futuro como tatuador, pues en Perú este trabajo no es tan reconocido como en otros países.

“Tal vez el amor más sano es el que tuve con mi exmarido Ramón. Si terminamos fue porque debía emigrar para tener un futuro mejor. Él es tatuador. Si se quedaba acá, se la iba a pasar haciendo Demonios de Tasmania. En cambio, donde está hoy (Suecia) es considerado un artista”, declaró la comunicadora para GEC.

Una fuerte amistad

Tras el término de su relación sentimental, ambos quedaron como muy buenos amigos. Tan estrecha es su amistad que incluso hasta el día de hoy continúan en contacto.

La comunicadora mostrando el tatuaje que le hizo Ramón Mendoza. Foto: Wendy Ramos/Blog

“Nos escribimos por WhatsApp, todo. Cuando me cuenta que está enamorado de alguien, lo que yo siento es felicidad. No un ‘ay, por qué no fue conmigo’. Es raro eso de querer que alguien solo sea feliz contigo. Si está contigo y se templa de otra, llorarás, pues, pero, si es feliz por allá, es lo mejor. Yo quisiera que el otro sea feliz”, comentó la artista sobre su relación con su exesposo.

La actriz también destacó que ha viajado hasta Suecia para conocer a su último hijo, fruto de su relación con su actual esposa; y durante su estadía le realizó un tatuaje.

“Yo creo que seremos grandes amigos para siempre (con Ramón), porque nos hace felices vernos bien y eso solo te pasa con la gente que quieres de verdad. Si quieres un final feliz, ya sea juntos o separados, búscate alguien a quien quieras ver feliz siempre, ya sea contigo o sin ti”, señaló Ramos en su blog.

¿Quién es Ramón Mendoza, el exesposo de Wendy Ramos?

Ramón Mendoza es un famoso tatuador peruano que en la actualidad radica en Suecia. Está casado y tiene cuatro hijos.