La vez que Ernesto Pimentel sacó de una discoteca a Shakira para comer hamburguesa

Ernesto Pimentel tuvo la oportunidad de comer junto a Shakira cuando llegó a Perú para presentar uno de sus primeros álbumes en una discoteca limeña. Pese a que la colombiana no podía ingerir alimentos, el conductor de “El reventonazo de la Chola” la sacó del lugar para invitarle una hamburguesa.

El cantante tuvo el permiso de la disquera para entrevistar a la intérprete de “Te felicito”, pero terminaron protagonizando una curiosa anécdota cuando Shakira le confesó que tenía hambre, pero no podía comer.

¿Cómo se dio la salida entre Ernesto Pimentel y Shakira?

El comediante peruano compartió uno de los momentos más importantes de su vida, pues no solo conversó con Shakira, quien terminó confesándole que tenía hambre, pero no podía alimentarse.

En inicios de los 90, Shakira llegó a Perú para promocionar uno de sus discos. Foto: América TV

“Lo que pasó con ella es que hicimos empatía. Yo me puse una peluca de trenzas. Nos conocimos en el programa y, luego, me invitó al lanzamiento de su álbum en la discoteca Dragón de Miraflores. Nos estaban atendiendo, nos pasaban comida y ella no comía nada” , expresó el presentador a El Comercio.

Al ver que la cantante no se disponía a comer porque la disquera no se lo permitía, Ernesto Pimentel ideó un plan para salir del local con la colombiana y compartir una hamburguesa.

“De repente me dice: ‘Tengo hambre’, y le pregunté por qué no comía. ‘Es que están los de la disquera y me pesan’ , me contó. Entonces, la saqué por la puerta de atrás, compramos una hamburguesa y nos regresamos comiéndola . Vi a una Shakira normal, natural, relajada, riéndose; y esa es la imagen que yo tengo”, detalló Pimentel a un medio local.

Shakira no podía comer porque la disquera la pesaba. Foto: América TV

¿Qué disquera no le permitió comer a Shakira durante su gira?

Ernesto Pimentel reveló que la cantautora llegó a Perú en la década de los 90 de la mano de la disquera Sony Music, que condicionó a Shakira durante su visita al país.