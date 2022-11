Ernesto Pimentel a ‘Nabito’, tras enterarse de su diagnóstico: “Eres alguien valioso”

Gran consternación ha causado la revelación que hizo el cómico, Jhon Sandoval, conocido en el mundo artístico como ‘Nabito’. El integrante del espacio ‘El reventonazo de la Chola’, hizo público que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA) y, de inmediato, las muestras de solidaridad no se hicieron esperar.

Entre lágrimas, el artista confesó en el espacio de América Televisión, que fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica (ELA), una enfermedad a la que está dando batalla día a día y que le impide moverse con rapidez para realizar sus labores. Incluso, añadió que escuchó con impacto que le daban seis meses de vida.

Todo comenzó cuando Ernesto Pimentel, caracterizado como la ‘Chola Chabuca’ resaltó cómo ha sido trabajar con ‘Nabito’ por más de siete años. “!Te quiero! Eres alguien tan valioso en el programa, nos haces reír con tu humor; sin embargo, hace un tiempo, te acercaste a mi camerino y me dijiste: ‘Cholita, quiero salir en el programa y conversar con el público que me sigue’”, mencionó la ‘Chola’.

Acto seguido, el integrante de ‘El reventonazo de la Chola’ dio detalles de su enfermedad. “Te agradezco de verdad, lo que pasa es que yo me acerqué a hablarle porque mi público que me sigue necesita saber por qué no estoy a un 100%”, confesó sin poder contener las lágrimas. Sostuvo que hace cinco años atrás sufrió la pérdida de la fuerza del brazo. “Luego en el 2018, en el hospital Mogrovejo me detectaron una enfermedad llamada ELA (Esclerosis lateral amiotrófica), que iría ir avanzando”, refirió.

El momento más fuerte fue cuando Sandoval, recordó que fue desahuciado. “El doctor me dijo que iba a tener solo seis meses de vida. Yo me quedé mudo, me quedé mal, en shock. Fui a mi casa y, al día siguiente, mi esposa me cuenta que está embarazada y sumado a eso, a mi padre le dio un infarto. Fue difícil. Un año muy difícil”, sentenció.

SEGUIRÁ EN AMÉRICA TV

Pese a su enfermedad, Nabito seguirá trabajando en ‘El reventonazo de la Chola’ y enfrentando su problema de salud. “Nosotros seguiremos apoyándolo. Él va a seguir todo el 2023 en América TV. Queremos seguir celebrando su talento”, subrayó la ‘Chola’.