¿Qué fue de Paula Manzanal, la recordada ‘Chica Tulum’ que lleva una vida de lujos en España?

Pese a que se mudó a España en el 2021, Paula Manzanal sigue dando de qué hablar en el Perú por la vida de lujos que posee. Actualmente, la modelo vive en una zona exclusiva de Barcelona y se dedica, en su mayoría de tiempo, a crear contenido para sus redes sociales.

Sin embargo, pocos recuerdan los escándalos en los que la influencer se ha visto envuelta cuando radicaba en el Perú. En esta nota, conoce quién es Paula Manzanal y a qué se dedica actualmente.

PUEDES VER: Paula Manzanal sufre percance con su vestido y es atacada por un mono en Tailandia

¿Quién es Paula Manzanal?

Es una modelo, influencer y empresaria, apodada como ‘Chica Tulum’ en la farándula peruana. Paula Manzanal llegó a ser conocida en el medio del espectáculo por sus constantes viajes alrededor del mundo y las fiestas exclusivas a las que acudía.

Los romances de Paula Manzanal en Perú

Paula Manzanal también es recordada por haberse vinculado con varios chicos reality, como Mario Hart, Ignacio Baladán, Antonio Pavón y Anthony Aranda.

La ex integrante de “Combate” tuvo una relación formal con Fabio Agostini. Ambos mostraban complicidad en redes sociales y frente a las cámaras de televisión. Tiempo después, ambos anunciaron el fin de su romance, pero aclararon que existe un vínculo cordial entre ellos.

La modelo se presentó en "América Hoy" para hablar sobre su participación en "Reinas del show" y romance con Fabio Agostini. Foto: Paula Manzanal/Instagram

“Los dos decidimos que era mejor dejarlo ahí (la relación) porque la distancia nos había enfriado, pero pienso lo mismo que ella y no descarto nada (posible reconciliación), sobre todo sabiendo que Paula regresará a España. Me afecta porque le tengo mucho cariño y me da pena que estemos en esta situación, pero la distancia es difícil. Hemos terminado en buenos términos, el sentimiento sigue intacto y no hemos peleado ni nada por el estilo”, afirmó el integrante de “Esto es guerra” en una entrevista.

PUEDES VER: Paula Manzanal muestra su lujoso departamento en Barcelona y sus costosos regalos de cumpleaños

¿A qué se dedica?

Muchos cuestionan las actividades que Paula Manzanal realiza en España, e incluso se sorprenden por el lugar en el que reside. Como se sabe, la modelo está instalada en una lujosa casa que colinda con una mansión del futbolista Lionel Messi.

Mediante una entrevista con “Arriba mi gente”, la modelo mostró las costosas prendas y lujosos accesorios que posee. Ante los cuestionamientos, ella reveló que se dedica a la compra y venta de departamentos, aclarando que su objetivo es remodelar habitaciones para luego alquilarlas a un precio mucho mayor.

“Me encanta cambiar el piso, botar las paredes, hacerlo más moderno, ahora la nueva técnica es como la cocina americana, todo abierto, que se vea más amplio”, indicó.