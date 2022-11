“Rápidos y furiosos”: ¿qué fue de la actriz peruana Nathalie Kelley que apareció en la película?

Nathalie Kelley ganó mayor popularidad en el mundo del espectáculo nacional cuando apareció por primera vez junto al elenco de “Rápidos y furiosos: reto Tokio”, la cual se entrenó en 2006. Después de 15 años, la peruana logró participar nuevamente en la saga que tiene como protagonista a Vin Diesel.

La actriz, que se mudó desde muy pequeña a Australia y ha participado en diferentes producciones cinematográficas, incluso tuvo un lugar en una serie de Netflix llamada “El panadero y la belleza”. A continuación, te contamos qué pasó con Nathalie Kelley.

¿A qué se dedica en la actualidad Nathalie Kelley?

Además de trabajar en el videoclip de “Just the way you are” de Bruno Mars, la peruana formó parte del elenco de la saga “Rápidos y furiosos”. En esta producción, interpretó a una joven de nombre Neela. De acuerdo a su cuenta oficial de Instagram, Nathalie Kelley es una influencer y activista que promueve el respeto al ambiente y al planeta.

Tras estudiar actuación, Nathalie Kelley no tuvo muchas oportunidades en el cine. Foto: ATV

La joven de 37 años participa de conferencias vinculadas a la conservación del océano, pero sin dejar de lado la actuación, pues en 2021 protagonizó la producción “El panadero y la belleza”, la cual se puede ver en la plataforma de streaming de Netflix.

Por otro lado, la actriz colabora en campañas para dar a conocer las costumbres de diferentes países, ya que en mayo de 2022 viajó hasta Ecuador para promocionar el sombrero de paja toquilla. También forma parte del equipo que busca apoyo para los ancianos indígenas en la conferencia de las Naciones Unidas sobre el cambio climático de 2022.

Nathalie Kelley es activista y colabora en campañas para conservar el ambiente. Foto: Nathalie Kelley/Instagram

¿Qué carrera estudió Nathalie Kelley, la peruana que participó en “Rápidos y furiosos”?

La artista es hija de mamá peruana y papá argentino, pero cuando cumplió dos años, su progenitora se mudó del Perú a Sydney, donde obtuvo la nacionalidad australiana. Desde temprana edad, la actriz se interesó en el modelaje, concursos de belleza y actuación.

Nathalie Kelley estudió actuación en North Sydney Girls High School, Australia, en la misma institución donde se formó Nicole Kidman. Sin embargo, las oportunidades para ingresar a trabajar en grandes proyectos no llegaban, ya que se presentaba, pero no la llamaban debido a sus rasgos étnicos.

En muchas ocasiones, Nathalie Kelley no era aceptada en los casting por ser "de raíces exóticas". Foto: Nathalie Kelley/Instagram