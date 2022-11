Gino Pesaressi estalla contra jurado de “EGS”: así fue la polémica discusión con Melissa Paredes

La polémica en “El gran show” continúa. Gino Pesaressi no toleró perder contra el equipo de Melissa Paredes, Facundo González y Santiago Suárez, por lo que expresó lo que opina sobre ellos y la producción que lidera Gisela Valcárcel en vivo.

Este sábado 26 de noviembre, Gino Pesaressi fue el centro de atención de la última gala de “El gran show” tras finalizar su presentación, junto con Leysi Suárez y Milena Zárate, y retirarse intempestivamente de la pista de baile. Al regresar, el ex chico reality no dudó en arremeter contra el programa de América TV, pero Melissa Paredes no se quedó callada.

¿Qué dijo Gino Pesaressi sobre “El gran show”?

Evidentemente, Gino Pesaressi estuvo totalmente incómodo con el voto final que el jurado le dio al baile de Melissa Paredes, Facundo González y Santiago Suárez, por lo que no dudó en opinar sobre la actitud desigual que tiene la producción con los integrantes del reality.

“Estoy muy molesto con el tema, con lo que hemos presentado el día de hoy, no solamente con lo coreográfico, sino porque, desde que elegimos los equipos, ya sabíamos que esto iba a pasar. No son los malos contra los buenos, sino los engreídos contra los..., pero bueno (...) Los favoritos son ustedes”, dijo al iniciar.

Gino Pesaressi es integrante de la actual temporada de "El gran show". Foto: captura de América TV

Melissa Paredes increpa a Gino Pesaressi

Al escuchar estos comentarios, Melissa Paredes no se quedó en silencio e indicó que la queja de Gino Pesaressi era un “recurso muy bajo”, aumentando la tensión en el set de “El gran show”.

“Perdóname, pero si hablamos de engreídos, a ti te dan 11, pero no bailas nada. Eres campeón en una temporada donde nadie bailaba. Perdóname, pero si ves tus pasos de bachata o salsa, no haces pasos, haces trucos”, fueron las palabras de la influencer.

“El tema no eres tú, Melissa, los engreídos serían Facundo y Santiago. Te has metido en el saco solita. Yo nunca he sido amigo de productores, nunca he sido amigo de nadie. Siempre he tenido que remar para que las cosas salgan bien. Estamos empezando y es un poco frustrante sentir que hacemos muchas cosas, pero sentir que las coreografías no son las mejores. Estoy muy molesto. Nosotros sabíamos que íbamos a perder desde que escogieron los equipos”, finalizó.