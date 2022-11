Sheyla Rojas y Patricio Parodi: ¿cómo inició y por qué terminó su relación sentimental?

La relación sentimental de Sheyla Rojas y Patricio Parodi nació en el set de televisión de “Esto es guerra”. A inicios del 2015, el popular ‘Pato’ confirmó su romance con la modelo chiclayana, ya que todo se trataba de especulaciones. Tras ello, ambos participantes del reality de América Televisión dejaron de esconderse y se mostraron más juntos que nunca.

Durante uno de los episodios del reality de competencia, Patricio Parodi aseguró estar orgulloso de salir con Sheyla Rojas, pese a todas las criticas en contra de la popular ‘Shei Shei’. La pareja enfrentó todos cuestionamientos de su relación y dos años después anunciaron el fin de su relación.

¿Cómo inicio el romance de Sheyla Rojas y Patricio Parodi?

El también deportista frente a un espejo respondió una serie de preguntas del entonces conductor del programa Mathías Brivio. Confesó lo que sentía por la modelo y terminó revelando su romance. “Hay más que una amistad entre ustedes, ¿no dices más de lo que sientes por el qué dirán?”, preguntó el presentador.

En 2015, Patricio Parodi confirmó estar saliendo con Sheyla Rojas. Foto: Latina

“No lo digo (estamos juntos) porque no me gusta exponer mi vida privada. Pero más lo hago por ella, porque yo puedo soportar críticas, en cambio ella (Sheyla) es mamá, es una mujer increíble y no se merece tanto maltrato” , expresó ‘Pato’ Parodi ante la chiclayana y sus compañeros de programa.

Tras la revelación del chico reality, Sheyla Rojas confesó que estaba enamorada de su compañero de programa. De inmediato, ambos se abrazaron y terminaron confirmando que estaban en una relación.

¿Por qué terminó la relación de Sheyla Rojas y Patricio Parodi?

En muchas ocasiones, la pareja fue duramente cuestionada por la manera en como inició su relación, pero ellos siguieron juntos. Después de aproximadamente dos años de romance, Patricio Parodi y Sheyla Rojas anunciaron su distanciamiento, pero nunca revelaron las razones.

Luego de que los programas de televisión especularan sobre una supuesta infidelidad por parte de Patricio Parodi, él aclaró que su separación con la exconductora fue por mutuo acuerdo.