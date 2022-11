Lady Guillén: “Me he excedido porque digo las cosas como son, no soy hipócrita”

Lady Guillén está de aniversario. Este mes su programa “Dilo fuerte” cumplió su primer año en Panamericana Televisión, tras su salida de Latina después de 5 años. La conductora del espacio celebró junto con la producción y declaró estar muy contenta y agradecida con el público peruano.

―¿Cómo ha sido dejar un canal para irte a otro?

―De verdad ha sido una transición bien entregada con todo el equipo de trabajo de “Dilo fuerte”. Hemos estado construyendo día a día el programa con una nueva audiencia como la tiene Panamericana TV. Nosotros estamos sumamente felices por todo el recibimiento del público a pesar de que hemos cambiado de antena y que hayan continuado con nosotros al pie de cañón para poder tener este espacio que siempre ha sido bueno para la sociedad.

―¿Cuál es el aporte de “Dilo fuerte” a la sociedad?

―Creo que “Dilo fuerte” es un espacio realmente necesario en cualquier ventana o en cualquier canal de televisión en el país. Es un programa donde realmente la voz de la gente se escucha, se trata de ayudar, se trata de visibilizar. Hemos podido estar más allá de la capital, ingresar a las provincias, tener un alcance mucho más lejano, donde no se escucha la voz de las personas. Este tipo de ventana jamás debería faltar.

―¿”Dilo fuerte” seguirá en el 2023?

―Tengo la bendición de continuar al mando y continuar con la responsabilidad de poder evidenciar y ser el micrófono para esas personas que piden justicia, que quieren denunciar. O también parte de entretenimiento que a veces brindamos para poder sacarle una sonrisa a las familias en sus casas y que la familia disfrute en casa. Esa es nuestra misión todos los días.

―Algunos dicen que Panamericana TV es un canal de antena fría, ¿crees eso también?

―Yo creo que Panamericana es un canal con mucha historia, un canal que tiene talentos que hasta el momento tienen una trayectoria larga, como la señora Gisela Valcárcel, por ejemplo. Para mí, Panamericana TV es una televisora importante en nuestro país. De verdad estar en el Estudio 5, donde se encuentra mi set en este momento, para mí es un lujo, un orgullo y creo que hasta una cábala, porque estar en este canal a uno lo alimenta históricamente, lo alimenta como experiencia. No saben cuánto estoy aprendiendo en este canal que me abrió las puertas después de haber estado 5 años en Latina con “Tengo algo que decirte”.

Lady Guillén celebra el primer aniversario de "Dilo fuerte" en Panamericana Televisión. Foto: Composición LR | Facebook | Lady Guillén

―Haciendo un balance de tu primer año con “Dilo fuerte”, ¿consideras que has tenido algún exceso?

―Creo que excesos vamos a tener todos los medios de comunicación, todos los conductores de televisión, todos los programas de televisión. Creo que muchos programas, así como el mío, van a tener que ―de alguna u otra manera― algo que aprender, algo que corregir en tema de contenido o tema de producción. Uno sigue aprendiendo, no hay nada perfecto.

―¿Cómo haces para mantener la paciencia en algunos casos que te indignan?

―No se puede y es ese es el contacto con el público. Porque si tú te indignas como ellos, estás compartiendo ese sentimiento de tu público que todos los días te sintoniza y creo que ese es el enganche y la empatía que debemos tener las personas que tenemos a cargo un programa de televisión o que simplemente lo conducimos. Tenemos que entender a las personas que nos están mirando y a las personas que confían en nosotros para expresarnos su dolor, sus injusticias y su indignación. Obviamente como seres humanos debemos sentir también. Por eso digo: ya esas épocas donde el conductor no podía ni siquiera llorar porque se le derramaba el maquillaje, ya no existe. O sea, acá lo que tienes que primar es la empatía, la humanidad, el buen contenido, la buena comunicación.

―¿Eres tal y cual dentro y fuera de cámaras?