Janet Barboza: ¿qué pregunta sobre Miguel Bayona le hizo ganar S/ 15.000 en “El valor de la verdad”?

El extinto programa “El valor de la verdad” tuvo en su sillón rojo a varios personajes famosos de la farándula peruana. Uno de ellos fue Janet Barboza, quien, en 2019, respondió 18 preguntas y ganó en total S/ 15.000. La última interrogante no fue nada sencilla de responder, ya que se trató de un aspecto clave de su relación con su pareja Miguel Bayona.

Aquel día, la popular ‘Rulitos’ estuvo acompañado de su novio y, tras hablar con la verdad en la referida pregunta, la presentadora de televisión decidió llevarse el dinero que ya había ganado y no seguir más. Pero ¿qué dijo la conductora de “América hoy”? A continuación, te lo contamos.

¿Cómo se conocieron Janet Barboza y Miguel Bayona?

Janet Barboza y Miguel Bayona es una de las parejas de famosos que han sabido mantener su relación pese a la distancia. Actualmente, Bayona reside en los Estados Unidos, mientras que la presentadora de televisión trabaja en la conducción de “América hoy”, así como en otros proyectos en Perú.

Su historia de amor nació cuando coincidieron en la inauguración de una discoteca. El administrador de empresas tuvo la iniciativa de entablar comunicación con Barboza, aunque en aquella ocasión no pudieron pasar mucho tiempo juntos. Por ello, decidió contactarla a través de Facebook. Fue a través de esta plataforma en la que empezaron a hablar de manera frecuente.

Luego de un tiempo, ambos comenzaron a salir y, tras dos meses de pareja, decidieron convivir. Tras cuatro años de relación, Miguel Bayona tuvo que trasladarse a los Estados Unidos, donde vive en la actualidad.

Janet Barboza y Miguel Bayona están juntos desde 2017. Foto: composición LR/Janet Barboza/Instagram

¿Cuál fue la pregunta sobre Miguel Bayona con la que Janet Barboza ganó S/ 15.000 en “El valor de la verdad”?

En 2019, Janet Barboza aceptó acudir al sillón rojo de “El valor de la verdad”. La famosa ‘Rulitos’ consiguió llegar a la pregunta 18. Si respondía con la verdad, se llevaría a casa S/ 15.000. Ella aceptó el reto, por lo que el presentador Beto Ortiz prosiguió a consultarte lo siguiente: “¿Es Miguel (Bayona) el amor de tu vida?”.

Tras unos breves segundos de tensión, la conductora de “América hoy” respondió “no”. El bolígrafo catalogó como “verdad” su respuesta. Ante esto, Bayona aseguró no mostrarse incómodo de la declaración de su pareja.

“No me siento tan sorprendido. A nuestra edad, creo que no encontramos el amor de nuestra vida, no lo buscamos. Buscamos sentirnos tranquilos. Creo que el amor es complicado”, aseveró. Por su parte, Janet Barboza explicó que Miguel Bayona no es el amor de vida, ya que, en dicho momento, solo tenían dos años de relación de pareja.

Janet Barboza aseguró que Miguel Bayona no es el amor de su vida en "El valor de la verdad". Foto: captura Latina

¿Cuántos años tiene Janet Barboza?

Janet Barboza tiene 48 años de edad. La presentadora de televisión nació en la ciudad de Cajamarca el 18 de julio 1974. En tanto, según se pudo conocer, su actual pareja tiene 36 años.