El matrimonio de Valeria Piazza y Pierre Cateriano fue uno de los que mejores comentarios recibió de parte de la farándula peruana, ya sea respecto a la decoración del lugar o el vestido que usó la novia. En ese contexto, la luna de miel no pasó desapercibida por los usuarios.

Este sábado 19 de noviembre, Valeria Piazza y Pierre Cateriano contrajeron matrimonio junto con sus amigos más cercanos y familiares. Varias figuras del espectáculo asistieron al evento, entre ellos, Ethel Pozo, Brunella Horna y Tula Rodríguez.

Valeria y Pierre disfrutan su luna de miel

A través de redes sociales, la pareja publicó algunos videos y fotografías para mostrar cómo inicia su luna de miel. Valeria Piazza sorprendió al difundir el viaje que realizan a Madagascar y, por su parte, Pierre Cateriano grabó cortos clips de una isla paradisíaca.

“Llegamos 4.04 p. m. Últimos rayitos de sol. Esta es la mini playita que tenemos frente a nuestro cuarto por los primeros tres días”, se puede leer en una de las historias de Instagram del abogado.

Imágenes de la luna de miel de Valeria Piazza y Pierre Cateriano. Foto: @pierre_c_m

Valeria Piazza pasará 2 semanas junto a Pierre Cateriano

Este lunes 21 de noviembre, Valeria Piazza sorprendió al aparecer en “América espectáculos” para presentar las notas del programa: “No sé cómo estoy aquí parada, amigos. De verdad que yo lo di todo. Hice el paso de Anitta, no me quité los tacos. Estuve hasta el final y me divertí muchísimo”.

Pese a que la modelo no reveló los destinos que visitará en su luna de miel, contó que viajará “42 horas en avión” y pasará “dos semanitas” junto a su esposo, disfrutando de los maravillosos paisajes que escogieron.