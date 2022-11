Shakira y Gerard Piqué se abrazaron en señal de despedida: “Él rompió en llanto”

Las noticias en torno a la separación de Shakira y Gerard Piqué continúan, pero parece que las diferencias entre ellos ya llegaron a su fin. Según el medio estadounidense Look, la pareja habría conversado sobre los problemas de su ruptura y, de igual forma, sobre el bienestar de sus hijos.

Shakira y Gerard Piqué confirmaron su distanciamiento a fines de junio y, desde ahí, ambos ocupan portadas en diferentes medios a nivel internacional. Esta vez, la cantante y el futbolista no protagonizan algún altercado, sino un posible perdón.

La interacción de Shakira y Gerard Piqué

El mencionado portal aseguró, a detalle, que el vínculo entre Shakira y Gerard Piqué habría mejorado pese a los últimos acontecimientos. Según Look, las negociaciones finales sobre la custodia de Sasha y Milán duraron 12 horas y en este ínterin se conoció la personalidad oculta de la pareja.

Asimismo, aseguraron que, al regresar a casa, Gerard Piqué optó por ir con Shakira a conversar en la cocina, mientras sus abogados planeaban los futuros acuerdos en el comedor.

Tras un mediático divorcio, se difundió que Shakira acordó tener la custodia de los niños en Miami. Foto: composición LR/AFP

El llanto de Gerard Piqué

Look cuenta que Gerard Piqué no soportó la presión que generó la separación y no pudo aceptar el hecho de distanciarse de sus hijos Sasha y Milán.

“Piqué se derrumbó. A solas, con la que había sido su mujer 12 años y madre de sus hijos, no pudo soportar la presión y rompió en llanto. Pique admitió no entender la intransigencia de la popstar latina, pero por el bien de sus hijos dijo que no se iba a oponer más”, afirma el medio estadounidense.

“Shakira terminó consolándole durante unos minutos en los que permanecieron a solas y sin injerencias externas, con un sentido abrazo”, finalizaron.