La vez que Jimmy Santy casi agarra a golpes a Melcochita en el set de Magaly Medina

Magaly Medina, a lo largo de los años en sus programas de espectáculos, ha invitado a varias figuras de Chollywood, entre ellos el cantante Jimmy Santy y Melcochita. Sin embargo, el encuentro entre ambos casi no culmina de la mejor manera, puesto que el popular ‘Chin Chin’ perdió la paciencia con el humorista y por poco lo golpea.

Este momento se ha convertido en uno de los más recordados de la farándula peruana, ya que, a pesar de que hubo momentos muy tensos, finalmente Santy y el cómico terminaron reconciliándose.

Jimmy Santy vs. Melcochita

En noviembre de 2006, cuando Medina tenía su espacio televisivo “Magaly, TeVe”, invitó a Jimmy Santy y Melcochita, quienes desde hace un tiempo tenían ciertas rencillas. Una vez que se reunieron, el popular cómico, fiel a su estilo, no dudó en recordarle cuando intentó molestarlo y tocarlo. Entonces, como el cantante no toleró las recriminaciones, lo llamó “callejonero”. El humorista no le hizo caso, por lo que perdió la paciencia e intentó darle una bofetada.

Magaly Medina se sorprendió ante la reacción del ‘Muchacho de la Sonrisa Eterna’, puesto que este estaba muy alterado. Santy no se detuvo, empezó a insultar y amenazar a Melcochita. Sin embargo, el también músico no perdió la paciencia ni cayó en sus provocaciones, hasta continuó con sus bromas, con el fin de calmar el ambiente.

Jimmy Santy no toleró las bromas de Melcochita y casi se va a las manos. Foto: captura de ATV

La reconciliación

Finalmente, Jimmy Santy logró preservar la compostura y se rindió ante los chistes del cómico, quien aseguró que ha sido más provocativo con Andrés ‘Chibolín’ Hurtado, pero él jamás le había reclamado por sus bromas y hasta recalcó que el conductor de televisión tenía “más dinero” que él.

Incluso, cuando el cantante intentó acercarse nuevamente a Melcocha, le recordó todas las cirugías que tenía en la cara y, a diferencia de Susy Díaz, no le molesta que le digan sus intervenciones quirúrgicas.

Jimmy Santy y Melcochita se reconcilian. Foto: captura de ATV

Finalmente, ambos se dieron un abrazo y dejaron de lado las rencillas.