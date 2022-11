John Kelvin reconoce agresión física a Dalia Durán: “Lo que hice estuvo mal”

Luego de la excarcelación de John Kelvin, tanto él como Dalia Durán protagonizaron portadas en varios medios de comunicación, ya que se reencontraron y salieron a cenar. Este jueves 24 de noviembre, el cantante se presentó en “Amor y fuego”, espacio televisivo en el que reconoció la agresión que cometió en contra de su expareja.

Las fotografías que muestran a John Kelvin y Dalia Durán compartiendo una cena se viralizaron en redes sociales. Por ello, el cumbiambero aceptó mantener una conversación con Rodrigo González y Gigi Mitre en vivo.

John Kelvin minimiza agresión a Dalia Durán y la califica como “error”

Durante la entrevista con “Amor y fuego”, John Kelvin reconoció haber agredido a Dalia Durán, pero minimizó el hecho calificándolo como “error”.

“Cometí un error. Me equivoqué y también pagué por eso. No tiene justificación lo que hice. Yo asumí y pagué. Estuve privado de mi libertad. En ningún momento me estoy justificando. Lo que hice estuvo mal”, fueron algunas de las palabras de John Kelvin.

John Kelvin hará su primera presentación en TV luego de haber estado recluido en prisión durante casi un año. Foto: composición LR/ Instagram

John Kelvin niega violación a Dalia Durán

En esta línea, John Kelvin negó haber cometido el delito de violación sexual en contra de Dalia Durán, pero no se salvó de los cuestionamientos de los conductores de “Amor y fuego”, quienes le increparon en varias ocasiones sobre los 21 años de cárcel que le dio la justicia al inicio.

“Yo no te podría responder porque los peritos le hicieron un examen a ella. Ese día, yo sí cometí un delito. (...) Yo no recuerdo nada de lo que declaré”, fueron las declaraciones del artista peruano.