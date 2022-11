Gigi Mitre increpa a John Kelvin por romance con asesora legal: “Una de tus conquistas me lo contó”

Ante los cuestionamientos sobre el reencuentro de John Kelvin y Dalia Durán, el cumbiambero se presentó en “Amor y fuego” para contar su versión sobre lo ocurrido con su expareja. Sin embargo, Gigi Mitre y Rodrigo González no dudaron en cuestionarlo en toda la entrevista.

John Kelvin visitó el set de Willax TV sin pensar que Gigi Mitre le increparía en vivo sobre el romance que tuvo con su asesora legal y por los comportamientos en la cárcel: “Te vio con la de gorrito que tiene algo contigo y tú lo sabes. Para tu mala suerte, una de tus conquistas se me acercó y, para tu mala suerte, ella me contó. Se me acercó a contar cómo era tu comportamiento”. VIDEO: Willax TV.