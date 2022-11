¿Quién es Nicole Akari, la experta en moda que acusó de “diva” a Janet Barboza en vivo?

Los comentarios entre Nicole Akari y Janet Barboza continúan, luego de que este lunes 21 de noviembre la asesora de modas opinara sobre el vestido que la conductora de “América hoy” usó en el matrimonio de Valeria Piazza. En esta nota te contamos más a fondo sobre ella.

¿Quién es Nicole Akari?

Nicole Akari es una modista, estilista y asesora de imagen peruana. Usualmente, es quien acude a los programas televisivos para opinar sobre los looks más polémicos en la farándula peruana. En estos, la profesional siempre muestra controversiales opiniones respecto a los vestuarios de los más famosos.

Nicole Akari es una asesora de modas que opina sobre los looks de la farándula. Foto: @nicoleakari/Instagram

Instagram de Nicole Akari

A través de redes sociales, Nicole Akari muestra el talento que tiene en la moda y belleza. En su cuenta de Instagram, la modista tiene al rededor de 30.000 seguidores y suele subir posts sobre maquillaje, prendas de vestir y fotografías artísticas.

Las redes sociales de Nicole Akari. Foto: @nicoleakari/Instagram

La vez que Yahaira sorprendió a Nicole Akari cuando la criticaba

En una emisión de “América hoy”, Nicole Akari fue invitada para comentar los looks de “La gran estrella”, un formato liderado por Gisela Valcárcel. En medio de las críticas al vestido de Yahaira Plasencia, la salsera ingresó al set y sorprendió a la asesora de modas en vivo.

“No me gustó la tela, no me gustó el corte, no le favorecía en nada y el complemento… no, no, para el Halloween de repente, pero para la gala no”, fueron sus declaraciones.

Janet Barboza no toleró las críticas de Nicole Akari

El pasado lunes 21 de noviembre, Nicole Akari fue nuevamente invitada al set de “América hoy” y opinó sobre el vestido que llevó Janet Barboza a la boda de Valeria Piazza, sin imaginar lo que ocurriría minutos más tarde.

La popular ‘Rulitos’ no soportó que la asesora de modas criticara su look y lo tildara de “barato” y optó por despedirla del programa: “Te metiste con la conductora equivocada”.