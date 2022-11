Diego Torres: “Estoy feliz de reencontrarme con mi oficio”

Diego Torres regresa a Perú y lo hará como el artista internacional del festival Vibra Perú, que se realizará en Plaza Arena del Jockey Club el 10 de diciembre. Con él estarán Eva Ayllón, Raúl Romero, Amy Gutiérrez, Max Castro, Hermanos Yaipén, Mauricio Mesones, Ezio Oliva y Marisol. “Con Perú tengo muchos afectos, muchos conciertos, buenos amigos y momentos vividos. Feliz de volver a cantar en vivo y visitarlos, tras un tiempo complicado por la pandemia, y qué mejor que con grandes artistas del Perú. No puedo estar más contento, tengo muchas ganas de ir a disfrutar”, dijo el músico y actor argentino desde su tierra natal.

—Has dicho que tras la pandemia te estás reencontrando con algunas cosas tuyas.

—Sí, principalmente, para los que trabajamos viajando fue un cambio muy duro el que atravesamos en la pandemia. Creo que en lo personal estoy feliz de poder reencontrarme con mi oficio, la posibilidad de viajar y llevar mi música a diferentes lugares, de disfrutar del reencuentro con la gente, de viajar con mi equipo de trabajo.

—¿Cuál crees que ha sido el costo que ha dejado el covid?

—Ha sido a nivel personal, creo que así te dediques a la música u otro trabajo en casa u oficina, creo que todo esto nos afectó mucho. Veníamos distraídos de un montón de cosas que no son tan importantes, tantas cosas que teníamos al alcance de la mano y tenían valor y no se lo dábamos. Entonces, los que viajaban por trabajo sufrieron un cambio drástico. En mi caso, el hecho de recordar videos que me salían en el teléfono, de giras y conciertos, era una angustia. Y cuando pasaban los meses y las cepas y todo lo que veníamos sufriendo, decía: ‘Cuándo volveré a disfrutar esto que amo y reencontrarme con la gente’. Creo que cada uno debe estar haciendo su evaluación de lo que hemos vivido. Han sido momentos duros en los que se han perdido seres queridos, muy triste.

—Y este regreso a los escenarios ha sido muy auspicioso, llenaste en tu país el Gran Rex, por ejemplo.

—Sí, han sido siete fechas que se vendieron muy rápido a lleno total. Por suerte, venimos con una respuesta increíble del público. Este año vengo de hacer, también, un programa de música en la televisión española, donde hice grandes amigos y colegas. Y esta semana voy a Chile, estuve en Colombia, Ecuador. En febrero iré a México, trabajando también con mi oficio de actor.

—¿Como actor qué has hecho?

—Acá en Argentina estuve participando en ‘El encargado’, serie de Guillermo Francella, para su segunda temporada que va por Star+. Y ahora iré a México a participar en Dime lo que quieras (adaptación de la película argentina Dos más dos). Es un gran elenco, con gente conocida para mí como Manolo Cardona, Stephanie Cayo, una querida amiga y actriz que está en mi video ‘Esa mujer’, de mi álbum Atlántico a pie, también Angie Cepeda, con quien me une una gran amistad.

—La película está dirigida por Bruno Ascenzo. ¿Cuál será tu personaje?

—Sí, estoy contento de participar allí y volver a mi oficio de actor. Ya conocía a Bruno y su trabajo, y estoy feliz de trabajar con él y con un gran elenco de gente a la que quiero mucho. Sé que la vamos a pasar muy bien y eso hace también que este trabajo sea muy gratificante. Será una participación especial y ojalá que la gente la disfrute.