Stephanie Valenzuela y Mario Irivarren: ¿cómo se conocieron y por qué terminaron?

Stephanie Valenzuela es una popular modelo peruana que hoy en día radica en México para internacionalizarse y consolidar su carrera como artista. Aunque hace tres años dejó el país, muchos todavía la recuerdan por ser una chica reality y protagonizar uno de los romances más conocidos de “Combate” con Mario Irivarren.

A continuación, te contamos cómo surgió su historia de amor, la cual —a pesar de que terminó hace mucho tiempo— continúa siendo recordada por los fanáticos del reality show de ATV.

¿Cómo se conocieron Stephanie Valenzuela y Mario Irivarren?

A través de su blog personal, Valenzuela narró cuándo y dónde se conoció con el chico reality. En aquella época, cuando “Combate” empezó a ser uno de los programas más vistos de la televisión peruana, la popularidad del también modelo se incrementaba y se hizo uno de los chicos reality más queridos de la audiencia.

Stephanie Valenzuela y Mario Irivarren en "Combate". Foto: captura de ATV

“Recuerdo perfectamente cómo lo conocí. Era una noche más en el karaoke del Atlantic, yo solía ir mucho y un día llegó él con amigos en común, con sus rulos desordenados, flaco y con su piel suavecita. Yo lo había visto en la televisión y había oído hablar de él (me dijo que también había oído de mí y visto mis fotos)”, escribió ‘Teffy’ Valenzuela.

Según la artista arequipeña, su relación no era conflictiva —como en algún momento se mostró en pantallas—, puesto que ambos se llevaban muy bien, pero al final decidieron separarse.

¿Por qué Stephanie Valenzuela y Mario Irivarren terminaron?

Aunque ambos se querían, el amor no fue suficiente. Mario Irivarren estaba en la cima de la fama y fue dejando de lado su relación con la modelo, quien no se encontraba cómoda con su estadía en “Combate”, debido a que sentía que no encajaba en este ambiente. Fue así como decidió renunciar al programa de ATV e irse del país.

“Me fui al programa temprano, renuncié y llamé a Claudia para comprar los pasajes. Tenía que huir (como siempre que me enamoraba huía, eso les contaré en otro post). Así pasaron ocho días sin hablar y sin verlo, yo estaba decidida a empezar mi vida en otro sitio”, dijo la artista arequipeña.

La modelo y Mario Irivarren hasta la fecha continúan siendo muy buenos amigos. Foto: Stephanie Valenzuela/Instagram

Ante esta decisión, Irivarren no le pidió que cambiara de opinión, pero sí le hizo una promesa de que la querría para siempre y, por ello, le compró un aro.

“Le dije que sabía que no era nuestro momento y que me iría. Él (Mario) no me pidió que me quede, pero me dijo que algún momento sería nuestro momento. Y es ahí que fuimos a H.Stern (Joyería) y me compró ese anillo. No era un anillo de compromiso de matrimonio, era un anillo de compromiso de quererme siempre. Y así —con el corazón destrozado y los ojos que ya ni se me notaban de hinchados— me subí al avión”, contó Stephanie Valenzuela.

En la actualidad, ambos mantienen un buen vínculo y son buenos amigos.

“Fuimos enamorados, tuvimos una relación muy corta, pero hasta el día de hoy tenemos una amistad muy bonita. Hasta que me muera será mi amigo fiel y una persona a quien quiero mucho”, dijo la ex chica reality en el desaparecido programa “En exclusiva”.