Jazmin Pinedo: Qué lindo se siente tanto amor

Luego de ausentarse durante varios días de + Espectáculos, Jazmín Pinedo reapareció en la conducción del programa de América Televisión, sin descuidar su tratamiento en el rostro como se lo indicó su dermatólogo. Sin embargo, la popular “Chinita”, robó suspiros del cantante vasco, Alex Ubago, quien se hizo conocido por su tema “Sin miedo a nada”.

El cantante estuvo de visita en el programa de espectáculos y le cantó en vivo a Jazmín el tema: “‘Me muero por conocerte’, robando suspiros a los televidentes por tanto romanticismo. Luego, el músico posteó su paso por el programa de televisión y agradeció a Jazmín Pinedo y Jaime ‘Choca’ Mandros por haber vivido tan linda experiencia. De inmediato, ella posteó el mismo contenido en su cuenta de Instagram.

Jazmín Pinedo agradeció las muestras de cariño de los televidentes y en especial de su compañero Jaime “Choca” Mandros, quien destacó la fortaleza de su compañera de dejar de lado los estereotipos y aparecer en el programa de televisión con el tratamiento dermatológico sin importarle el qué dirán.

“No saben lo afortunada que me siento, gracias por todos los mensajes que me han enviado dándome aliento y diciéndome que está bien, que no haya interrumpido el tratamiento de mi cara. Gracias por tanto amor. Estoy feliz que mi trabajo me haya permitido aparecer en vivo con mi tratamiento, y seguir haciendo lo que me gusta. Me siento una privilegiada. Qué lindo se siente tanto amor”, comentó Jazmín, quien compartió como es su tratamiento para sanar la piel de su rostro.