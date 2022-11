La delincuencia no perdona a las figuras de la farándula. Cindy Marino hizo una denuncia pública afirmando que fue víctima de unos delincuentes que le dieron un gran monto con billetes falsos. No obstante, gracias a las cámaras de seguridad, la Depincri de La Victoria se encuentra tras los pasos de los estafadores.

Cindy Marino es una reconocida persona del espectáculo peruano tras aparecer reiteradamente en los sketchs de “JB en ATV”. La actriz cómica se mostró evidentemente afectada al saber que su tienda de ropa en Gamarra era un lugar que ya estaba siendo vigilado por los malhechores.

¿Qué contó Cindy Merino sobre la presunta estafa?

Con información de Paolo Zegarra / URPI -LR

A través de una entrevista con La República, Cindy Marino contó el sacrificio que hizo para sacar adelante su propio negocio durante la pandemia y cómo la vendedora de su tienda en Gamarra habría sido estafada con billetes falsos por más de S/ 6.000.

“Vendí mi camioneta para invertir en mi negocio, es producto de mi esfuerzo, de mi trabajo, de tanto tiempo de ahorro. Ahora tomé acciones. La Depincri de La Victoria ha tomado medidas inmediatas y está tras los pasos de estas personas. Espero que se las encuentre lo más antes posible”, dijo la modelo al iniciar su relato.

“En todo el año que yo tengo aquí, a Gamarra, me ha pasado esto al rededor de cinco o seis veces, pero, lamentablemente, yo no tenía evidencias porque no tenía cámaras. Ahora cuento con cámaras”, agregó.

Cindy Marino relata qué pasó en su tienda de Gamarra. Foto: Paolo Zegarra / URPI -LR

Cindy Marino cuenta cómo operó esta banda criminal

La actriz cómica continuó contando este lamentable hecho. Cindy Merino dio varios detalles sobre lo sucedido en su local y agregó que la banda criminal los vigila hace tiempo: “He tenido que cambiar de vendedora. La gente ha estado dando vueltas por acá y ha visto que la persona era nueva. Vinieron con todo. Operan de dos en dos, suben de dos en dos, esperan abajo para que no darle tiempo a la vendedora de no revisar los billetes”.