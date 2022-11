Fernando Bacilio: “El arte es un arma potente”

Hace 10 años a Fernando Bacilio le ofrecieron su primer protagónico en el cine luego de quedarse fuera del rodaje de un documental por una operación. El actor estaba en muletas cuando le dijeron que los Vega lo buscaban para una película. “Diego fue a la ‘caza’ allá en Trujillo”, recuerda el actor que dio vida al juez Constantino Zegarra en la cinta ‘El Mudo’.

Al trujillano que grabó a inicios de este año ‘El niño probeta’ en Ecuador, lo vemos ahora en ‘Tiempos futuros’. Su personaje intenta construir una máquina que haría llover en Lima. ”Me animó a romper esquemas, a romper eso de estar acostumbrado a aprenderme el guion al pie de la letra y llegar listo al set”, nos dice por teléfono sobre el trabajo de improvisación.

La película la filmaron en 2019, pero para el actor, esa atmósfera del centro de la ciudad con un personaje solitario y obsesionado con la idea de una sociedad mejor, toma mayor sentido tras la COVID-19. “Es realmente una simbología, es como si él esperara que esta lluvia pueda curar el mal, el mal político, el mal de las enfermedades ¿no? Me pregunto qué pasaría si este hombre existiera. Lo veo relacionado y es muy bonito”.

Meses antes del cierre de salas por la pandemia, Bacilio filmó ‘La pampa’, ‘Tiempos futuros’ y ‘Un mundo para Julius’. “Me di una escapada y le pude dar la mano a Bryce Echenique. Le dije: ‘Soy Celso’ y él me agradeció bastante”. Ahora, a la espera del rodaje de dos películas más, volvió a Trujillo donde lleva casi tres décadas como docente de arte dramático. “Me siento contento, como debe sentirse toda la gente que ve el éxito en algo inesperado. Y ha sido una especie de premonición hacer tres películas en el 2019, es como si alguien me hubiera dicho: ‘Aprovecha porque ya se viene una pandemia’”.

— Con ‘El mudo’ ganaste el BAFICI (Argentina). ¿Cómo dirías que ha ido tu carrera?

— Yo no diría que he hecho una cantidad de películas. Veo a los actores y actrices de Lima que están siempre en continuidad o están en todas las películas, pero creo que a veces uno hace pausas para meditar en lo que uno viene haciendo. Que no sea, entonces, como una avalancha de oportunidades es porque no podemos estar siempre en la mirada del espectador. Siento que pueden decir: ‘este pata está argollado’. Me siento halagado porque un director me dijo: ‘te busco porque eres consecuente y eres disciplinado’. No he hecho casting, me llamaron de las tres películas.

— ¿Qué te interesa de un personaje?

— Siempre tengo cuidado en elegir el tipo de formato, la temática, la estética de la película porque uno tiene que buscar una línea y esa es la que tienes que defender a capa y espada. Hay momentos en que hay necesidades, pero las necesidades tampoco te deben denigrar tu forma de pensar.

— Estuviste en el Festival de Trujillo. ¿Se puede ir descentralizando el cine y el teatro?

— Que se realice un festival da la motivación porque quiere decir que vas a tener películas de calidad, eso haría que Trujillo recupere su nivel. También han llegado Alberto Ísola y Salvador del Solar, pero (en Perú) hace falta que se mueva en masa al espectador, desde los escolares, llevarlos a ver teatro y al cine, así podríamos ir cultivando un público.

— ¿Tiene vigencia El mudo?