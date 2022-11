Valeria Piazza a críticos de Pierre por no ‘emocionarse’ en boda: “Ha sido difícil para él”

El matrimonio de Valeria Piazza y Pierre Cateriano fue una de las más celebradas por los personajes de la farándula peruana. Los medios de comunicación estuvieron pendientes de los pormenores, desde la decoración hasta la fiesta que se realizó, por lo que la reacción de la pareja no pasó desapercibida.

Este sábado 19 de noviembre, ellos se dieron el sí en el altar, frente a sus amigos y familiares. Entre los que se encontraba Ethel Pozo, Brunella Horna y Edson Dávila, algunas figuras que también fueron el centro de atención.

¿Qué respondió Valeria Piazza a las críticas sobre Pierre Cateriano?

En redes sociales, los usuarios resaltaron las expresiones faciales que tuvo Pierre Cateriano tras aceptar a Valeria Piazza como su esposa. Frente a esto, la modelo se presentó en “Más espectáculos” para dar a conocer su opinión.

“Él estaba bastante nervioso, pero —para mí— ese fue el acto de amor más grande porque le cuesta hablar en público. Cuando él me conoció, yo no era persona pública”, dijo la ex Miss Perú al iniciar.

“Nosotros estamos desde los 20 años, desde la universidad. Nuestros amigos no son parte de la televisión, pero desde que yo he entrado a este mundo han ido muchas personas que son públicas. Eso ha sido lo más difícil para él”, finalizó.

Valeria revela por qué Pierre usa el anillo en el dedo medio

Posteriormente, Valeria Piazza aclaró que Pierre Cateriano sufrió un accidente, por lo que no puede colocarse el aro de bodas en el dedo anular.

“Muchos se preguntaban por qué no se ponía el anillo en el dedo que era. La verdad es que Pierre tiene una operación en la mano, tiene clavos justo en el dedo donde va el anillo y no entraba”, detalló.