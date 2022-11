Sor Cristina, ganadora de “La voz”, dejó de ser religiosa: “No me encontraba dentro de mi hábito”

En el 2014, Cristina Scuccia, más conocida como Sor Cristina, formó parte del programa de canto “La voz Italia”, en el que dejó a todos con la boca abierta no solo por su talento, sino porque era una monja. La religiosa, aún en ese momento, llegó hasta la final y pudo ganar el primer lugar del concurso.

La recordada religiosa reapareció luego de muchos años en el programa “Verissimo” de Canale 5 y dejó asombrados a todos, pues ya no vestía el clásico hábito negro. Además, dio a conocer que radica actualmente en España, trabaja de camarera y espera repotenciar su carrera como cantante.

“No entendía quién era. Yo nunca he renegado de Dios, pero no me encontraba dentro de mi hábito . No conseguía salir de la oscuridad”, dijo la exconcursante de la versión italiana de “La voz”, quien a pesar de ya no ser monja, aclara que aún mantiene firme su fe.

La audición de Sor Cristina que dio la vuelta al mundo

Las audiciones de “La voz” suelen dar muchas sorpresas, pues son a ciegas y el jurado tiene como única referencia la voz del concursante. La presentación de Cristina Scuccia no fue la excepción, pues logró sorprender cuando interpretó “No one” de Alicia Keys.

Sin duda, su gran talento vocal fue suficiente para que los cuatro entrenadores J-Ax, Noemi, Piero Pelù y Raffaella Carrà apostaran por ella y la convenzan de quedarse en sus equipos.

Sor Cristina logró ganar “La Voz Italia”

Luego de pasar por las diferentes y reñidas etapas de “La Voz”, la monja italiana logró ganar el concurso con el apoyo de su entrenador J-Ax. De esta manera, fue reconocida como la mejor voz de Italia en el 2014.

Sor Cristina se mostró muy contenta al recibir el trofeo. Además, se pudo ver a las otras integrantes del convento al que pertenecía, quienes la apoyaron desde el inicio.